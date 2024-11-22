Цены в Польше: сколько стоят базовые продукты и дешевле ли они, чем в Украине

В 2024 году в Польше инфляция выросла на 5%, при этом в октябре ценовая динамика ускорилась. Для сравнения, в Украине инфляция за аналогичный период составляет 8,4%.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят продукты в Польше и дешевле ли они, чем в Украине.
Для анализа цен мы выбрали одну из самых распространенных торговых сетей Biedronka, которая имеет демократические цены и является популярной как среди поляков, так и среди украинских беженцев.
Какие цены на базовые продукты:
По данным польского исследования ASM SFA, средняя стоимость потребительской корзины в Польше в октябре составила 288,99 злотого (2 889,90 грн).
Отметим, что цены на эти продукты в других торговых сетях несколько отличаются.
Цены на продукты в Украине за октябрь 2024 года выросли в среднем на 0,9%. Больше всего подорожали овощи, яйца, растительное масло, яблоки и картофель.
Ниже приводим актуальную стоимость базовых продуктов в Украине, по данным Минфина.
Какие цены на базовые продукты:
Базируясь на выше приведенных данных, в Польше существенно выше цены на куриное филе – от 248 до 289,90 грн за килограмм, в Украине средняя цена составляет 177,33 грн. Также там более дорогая гречка – от 92,30 до 140,48 грн за килограмм, а у нас средняя цена 31,57 грн. Немного дороже яйца – от 109,9 до 119,90 грн за десяток, а в Украине цена на них – 75,90 – 80,20 грн.
Но в Польше дешевле молоко, цены там колеблются от 32,90 до 47,90 грн за литр, а в Украине этот продукт продают по цене от 44,20 грн. до 57,90 грн за 900 мл. Значительно дешевле можно купить свинину – от 149,90 до 189,40 грн, у нас цена – 179,63 грн за грудинку и 281,95 грн за килограмм ошейка.
Также в Польше некоторые сорта картофеля продают от 12,90 грн, в то время как средняя цена в Украине 31,87 грн. Но вместе с этим в Biedronka картофель продают и за 39,90 грн.
Недавно мы рассказывали о том, что цены на продукты в пределах Украины за год выросли на 26,0%, за пределами нашей страны – на 11,9%.
Ранее мы сообщали о том, что цены на картофель в Украине выросли почти вдвое за год. Сейчас средняя стоимость составляет 31,87 грн за килограмм, но эксперты прогнозируют подорожание до 37 грн за килограмм до Нового года.
При подготовке материала использовали: Businessinsider.com.pl, Msn.com, Biedronka, Минфин.
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