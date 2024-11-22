Цены в Польше: сколько стоят базовые продукты и дешевле ли они, чем в Украине

Какие цены на продукты в Польше

Для анализа цен мы выбрали одну из самых распространенных торговых сетей Biedronka, которая имеет демократические цены и является популярной как среди поляков, так и среди украинских беженцев.

Какие цены на базовые продукты:

хлеб – от 2,49 злотого за 500 г (24,90 грн)

сахар – 3,99 злотого за килограмм (39,90 грн)

молоко – от 3,29 до 4,79 злотого за литр (от 32,90 до 47,90 грн)

сливочное масло – от 8,49 до 9,99 злотого за 200 г (от 84,90 до 99,90 грн)

растительное масло – от 5,99 до 8,49 злотого за литр (от 59,90 до 84,49 грн)

куриное филе – от 24,80 до 28,99 злотого за килограмм (от 248 до 289,90 грн)

свинина без костей – от 14,99 до 18,94 злотого за килограмм (от 149,90 до 189,40 грн)

говядина (для стейка) – 48,99 злотого за килограмм (499,90 грн), с прослойкой жира – 24,90 злотого (249 грн)

картофель – от 1,29 до 3,99 злотого за килограмм (от 12,90 грн до 39,9 грн)

яйца – от 10,99 до 11,99 злотого за 10 штук (от 109,9 до 119,90 грн)

гречка – от 9,23 до 14,48 злотого за килограмм (от 92,30 до 140,48 грн)

яблоки – от 3,99 злотого за килограмм (39,90 грн)

По данным польского исследования ASM SFA, средняя стоимость потребительской корзины в Польше в октябре составила 288,99 злотого (2 889,90 грн).

Отметим, что цены на эти продукты в других торговых сетях несколько отличаются.

Цены на продукты в Польше (скриншот сайта Promokarta.com)

Какие цены на аналогичные продукты в Украине

Цены на продукты в Украине за октябрь 2024 года выросли в среднем на 0,9%. Больше всего подорожали овощи, яйца, растительное масло, яблоки и картофель.

Ниже приводим актуальную стоимость базовых продуктов в Украине, по данным Минфина.

Какие цены на базовые продукты:

хлеб белый – 34,99 грн за 650 г

сахар – 33,55 грн за килограмм

молоко – от 44,20 грн до 57,90 грн за 900 мл

сливочное масло – 91,51 грн за 200 г

растительное масло – 65,2 грн за литр

куриное филе – 177,33 грн за килограмм

свинина (грудинка) 179,63 грн и ошейок 281,95 грн за килограмм

говядина – 245,90 грн за килограмм

картофель – 31,87 грн за килограмм

яйца – от 75,90 до 80,20 грн за 10 штук

гречка – 31,57 грн за килограмм

яблоки – 30,31 грн за килограмм

Где продукты дороже

Базируясь на выше приведенных данных, в Польше существенно выше цены на куриное филе – от 248 до 289,90 грн за килограмм, в Украине средняя цена составляет 177,33 грн. Также там более дорогая гречка – от 92,30 до 140,48 грн за килограмм, а у нас средняя цена 31,57 грн. Немного дороже яйца – от 109,9 до 119,90 грн за десяток, а в Украине цена на них – 75,90 – 80,20 грн.

Но в Польше дешевле молоко, цены там колеблются от 32,90 до 47,90 грн за литр, а в Украине этот продукт продают по цене от 44,20 грн. до 57,90 грн за 900 мл. Значительно дешевле можно купить свинину – от 149,90 до 189,40 грн, у нас цена – 179,63 грн за грудинку и 281,95 грн за килограмм ошейка.

Также в Польше некоторые сорта картофеля продают от 12,90 грн, в то время как средняя цена в Украине 31,87 грн. Но вместе с этим в Biedronka картофель продают и за 39,90 грн.

В Польше дороже гречка и курятина, но дешевле молоко и свинина (фото иллюстративное: Freepik)