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Цены пошли вверх: какие продукты больше всего подорожали за последний месяц

Украина, Среда 13 ноября 2024 12:48
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Цены пошли вверх: какие продукты больше всего подорожали за последний месяц Фото: продукты в Украине подорожали (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на продукты в Украине за октябрь 2024 года выросли в среднем на 0,9%. Больше всего подорожали овощи, яйца, масло, яблоки и картофель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в октябре 2024 года средние цены на морковь выросли на 29,2% до 21,5 гривен за килограмм. Картофель подорожал на 25,9 % до 25,1 гривен за килограмм, свекла на 15,1% до 16,4 гривен за килограмм.

Цены на яйца выросли на 18,5% до 41,8 гривен за десяток. Пачка масла 200 грамм подорожала на 7,7% до 91,5 гривен.

Сахар подешевел на 4,4% до 33,6 гривен за килограмм.

Цены пошли вверх: какие продукты больше всего подорожали за последний месяц

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в октябре 2024 года:

  • водка подорожала на 0,4% до 117,0 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок подорожали на 2,3% до 112,9 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подорожало на 1,1% до 33,6 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 2,6% до 113,7гривен за пачку.

Цены пошли вверх: какие продукты больше всего подорожали за последний месяц

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, инфляция в Украине в октябре составила 1,8%. Продукты питания и безалкогольные напитки за октябрь подорожали на 3,2%. Больше всего подорожали яйца - овощи - на 18,2%.

По данным НБУ, в ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться из-за меньшего, чем в прошлом, предложения отдельных продуктов питания, расширения совокупного спроса вследствие значительных бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и дефицита электроэнергии во время отопительного сезона.

Ожидается, что инфляция пойдет на спад весной 2025 года.

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Инфляция в Украине Цены в Украине Государственная служба статистики
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