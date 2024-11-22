Производители продуктов подняли цены на 15%: что подорожало больше всего

Оптовые цены производителей промышленной продукции в октябре 2024 года по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 24,5%. Цены в пределах Украины выросли на 26,0%, за пределы Украины - на 11,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 14,7%, в том числе в пределах Украины - на 15,0%, за пределы Украины - на 13,5%.

Больше всего выросли цены на производство молочных продуктов - на 21,2%, в т.ч. внутри Украины - на 20,2% и на производство мяса - на 13,5%, в том числе внутри Украины - на 13,8%.

Цены на производителей сахара упали за год на 3,9%, том числе внутри Украины - на 3,0%.

Рост цен в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в октябре составил 1,8%. Годовая инфляция достигла 9,7%.

Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 10,8%.

По данным НБУ, в ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться из-за меньшего, чем в прошлом, предложения отдельных продуктов питания, расширения совокупного спроса вследствие значительных бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и дефицита электроэнергии во время отопительного сезона.

В НБУ ожидают, что уже до конца года инфляция может превысить 10%, однако инфляция пойдет на спад весной 2025 года, а в конце 2025 года будет составлять 6,9%.