Ціни у Польщі: скільки коштують базові продукти і чи дешевші вони, ніж в Україні

Протягом 2024 року у Польщі інфляція зросла на 5%, при цьому у жовтні цінова динаміка прискорилась. Для порівняння в Україні інфляція за аналогічний період становить 8,4%.
РБК-Україна розповідає, скільки коштують базові продукти у Польщі та чи дешевші вони, ніж в Україні.
Для аналізу цін ми вибрали одну із найпоширеніших торгових мереж Biedronka, яка має демократичні ціни та є популярною, як серед поляків, так і серед українських біженців.
Які ціни на базові продукти:
За даними польського дослідження ASM SFA, середня вартість споживчого кошика у Польщі у жовтні становила 288,99 злотих (2 889,90 грн).
Наголосимо, що ціни на дані продукти в інших торгових мережах дещо відрізняються.
Ціни на продукти в Україні за жовтень 2024 року зросли в середньому на 0,9%. Найбільше подорожчали овочі, яйця, олія, яблука та картопля.
Нижче наводимо актуальну вартість базових продуктів в Україні, за даними Мінфіну.
Які ціни на базові продукти:
Базуючись на вище наведених даних, у Польщі суттєво вищі ціни на куряче філе – від 248 до 289,90 грн за кілограм, в Україні середня ціна становить 177,33 грн. Також там дорожча гречка – від 92,30 до 140,48 грн за кілограм, а у нас середня ціна 31,57 грн. Дещо дорожчі у Польщі яйця – від 109,9 до 119,90 грн за десяток, напротивагу українській ціні – 75,90 – 80,20 грн.
Втім, у Польщі дешевше молоко, ціни там коливаються від 32,90 до 47,90 грн за літр, а в Україні цей продукт продають за ціною від 44,20 грн до 57,90 грн за 900 мл. Суттєво дешевше там продають свинину – від 149,90 до 189,40 грн, у нас ціна – 179,63 грн за кілограм грудинки та 281,95 грн за кілограм ошийка.
Також у Польщі деякі сорти картоплі можна купити від 12,90 грн, натомість середня ціна в Україні 31,87 грн. Але разом із цим у Biedronka картоплю продають і за 39,90 грн.
Нещодавно ми розповідали про те, що ціни на продукти в межах України за рік зросли на 26,0%, за межами нашої країни – на 11,9%.
Раніше ми повідомляли про те, що ціни на картоплю в Україні зросли майже вдвічі за рік. Зараз середня вартість становить 31,87 грн за кілограм, втім експерти прогнозують подорожчання до 37 грн за кілограм до Нового року.
Під час підготовки матеріалу використали: Businessinsider.com.pl, Msn.com, Biedronka, Мінфін.
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