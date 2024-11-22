Ціни у Польщі: скільки коштують базові продукти і чи дешевші вони, ніж в Україні

Які ціни на продукти у Польщі

Для аналізу цін ми вибрали одну із найпоширеніших торгових мереж Biedronka, яка має демократичні ціни та є популярною, як серед поляків, так і серед українських біженців.

Які ціни на базові продукти:

хліб – від 2,49 злотих за 500 г (24,90 грн)

цукор – 3,99 злотих за кілограм (39,90 грн)

молоко – від 3,29 до 4,79 злотих за літр (від 32,90 до 47,90 грн)

масло – від 8,49 до 9,99 злотих за 200 г (від 84,90 до 99,90 грн)

олія – від 5,99 до 8,49 злотих за літр (від 59,90 до 84,49 грн)

куряче філе – від 24,80 до 28,99 злотих за кілограм (від 248 до 289,90 грн)

свинина без кісток – від 14,99 до 18,94 злотих за кілограм (від 149,90 до 189,40 грн)

яловичина (для стейку) – 48,99 злотих за кілограм (499,90 грн), з прошарком жиру – 24,90 злотих (249 грн)

картопля – від 1,29 до 3,99 злотих за кілограм (від 12,90 грн до 39,90 грн)

яйця – від 10,99 до 11,99 злотих за 10 штук (від 109,9 до 119,90 грн)

гречка – від 9,23 до 14,48 злотих за кілограм (від 92,30 до 140,48 грн)

яблука – від 3,99 злотих за кілограм (39,90 грн)

За даними польського дослідження ASM SFA, середня вартість споживчого кошика у Польщі у жовтні становила 288,99 злотих (2 889,90 грн).

Наголосимо, що ціни на дані продукти в інших торгових мережах дещо відрізняються.

Ціни на продукти у Польщі (скриншот сайту Promokarta.com)

Які ціни на аналогічні продукти в Україні

Ціни на продукти в Україні за жовтень 2024 року зросли в середньому на 0,9%. Найбільше подорожчали овочі, яйця, олія, яблука та картопля.

Нижче наводимо актуальну вартість базових продуктів в Україні, за даними Мінфіну.

Які ціни на базові продукти:

хліб білий – 34,99 грн за 650 г

цукор – 33,55 грн за кілограм

молоко – від 44,20 грн до 57,90 грн за 900 мл

масло – 91,51 грн за 200 г

олія – 65,2 грн за літр

куряче філе – 177,33 грн за кілограм

свинина (грудинка) 179,63 грн та ошийок 281,95 грн за кілограм

яловичина – 245,90 грн за кілограм

картопля – 31,87 грн за кілограм

яйця – від 75,90 грн до 80,20 грн за 10 штук

гречка – 31,57 грн за кілограм

яблука – 30,31 грн за кілограм

Де дорожчі продукти

Базуючись на вище наведених даних, у Польщі суттєво вищі ціни на куряче філе – від 248 до 289,90 грн за кілограм, в Україні середня ціна становить 177,33 грн. Також там дорожча гречка – від 92,30 до 140,48 грн за кілограм, а у нас середня ціна 31,57 грн. Дещо дорожчі у Польщі яйця – від 109,9 до 119,90 грн за десяток, напротивагу українській ціні – 75,90 – 80,20 грн.

Втім, у Польщі дешевше молоко, ціни там коливаються від 32,90 до 47,90 грн за літр, а в Україні цей продукт продають за ціною від 44,20 грн до 57,90 грн за 900 мл. Суттєво дешевше там продають свинину – від 149,90 до 189,40 грн, у нас ціна – 179,63 грн за кілограм грудинки та 281,95 грн за кілограм ошийка.

Також у Польщі деякі сорти картоплі можна купити від 12,90 грн, натомість середня ціна в Україні 31,87 грн. Але разом із цим у Biedronka картоплю продають і за 39,90 грн.

У Польщі дорожча гречка та курятина, втім дешевші молоко та свинина (фото ілюстративне: Freepik)