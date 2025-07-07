Цены на обучение в КПИ: сколько придется платить студентам в 2025 году

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" является одним из самых популярных вузов не только в столице, но и в Украине. Ежегодно тысячи абитуриентов соревнуются за право получить здесь образование.
РБК-Украина со ссылкой на данные КПИ рассказывает, сколько стоит обучение в 2025 году на самых популярных специальностях.
Цены на обучение в КПИ на дневной форме стартуют от 44 900 гривен в год. Самые дешевые специальности: экология, математика, физика и астрономия, издательство и полиграфия. Самые дорогие: право, международные отношения, экономика, журналистика, финансы и прикладная механика. Они стоят - 67 600 гривен в год.
Цены на обучение на заочной форме колеблются от 29 900 до 43 200 гривен за год.
Стоимость года обучения на дневной форме (бакалавриат):
Добавим, что КПИ вошел в десятку лучших вузов в рейтинге "ТОП-200 Украина 2025".
Ранее мы рассказывали, сколько стоит обучение в самом престижном вузе Украины - Киевском национальном университете им.
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