Ціни на навчання в КПІ: скільки доведеться платити вступникам у 2025 році

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" є одним із найпопулярніших ВНЗ не лише у столиці, але й в Україні. Щороку тисячі вступників змагаються за право здобути тут освіту.
РБК-Україна із посиланням на дані КПІ розповідає, скільки коштує навчання у 2025 році на найпопулярніших спеціальностях.
Ціни на навчання у КПІ на денній формі стартують від 44 900 гривень за рік. Найдешевші спеціальності: екологія, математику, фізика та астрономія, видавництво та поліграфія. Найдорожчі: право, міжнародні відносини, економіка, журналістика, фінанси та прикладна механіка. Вони коштують - 67 600 гривень в рік.
Ціни на навчання на заочній формі коливаються від 29 900 до 43 200 гривень за рік.
Вартість року навчання на денній формі (бакалаврат):
Додамо, що КПІ увійшов у десятку найкращих ВНЗ у рейтингу "ТОП-200 Україна 2025".
Раніше ми розповідали, скільки коштує навчання у найпрестижнішому ВНЗ України - Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.
Читайте також про те, які ціни на навчання у Львівському національному університеті ім. Івана Франка у 2025 році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.