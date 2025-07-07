Ціни на навчання в КПІ: скільки доведеться платити вступникам у 2025 році

Скільки коштує навчання у КПІ

Ціни на навчання у КПІ на денній формі стартують від 44 900 гривень за рік. Найдешевші спеціальності: екологія, математику, фізика та астрономія, видавництво та поліграфія. Найдорожчі: право, міжнародні відносини, економіка, журналістика, фінанси та прикладна механіка. Вони коштують - 67 600 гривень в рік.

Ціни на навчання на заочній формі коливаються від 29 900 до 43 200 гривень за рік.

Вартість року навчання на денній формі (бакалаврат):

дизайн - 54 100 гривень;

образотворче мистецтво та реставрація - 49 900 гривень;

філологія - 59 900 гривень;

економіка та міжнародні економічні відносини - 67 600 гривень;

міжнародні відносини - 67 600 гривень;

психологія - 54 100 гривень;

соціологія - 54 100 гривень;

журналістика - 67 600 гривень;

фінанси, банківська справа - 67 600 гривень;

прикладна механіка - 67 600 гривень;

право - 67 600 гривень;

екологія - 44 900 гривень;

фізика та астрономія - 44 900 гривень;

математика - 44 900 гривень;

комп’ютерні науки - 54 900 гривень;

інженерія програмного забезпечення, кібербезпека - 64 900 гривень;

прикладна механіка, металургія, машинобудування - 44 900 гривень;

авіаційна та ракетно-космічна техніка - 44 900 гривень;

біотехнології та біоінженерія - 44 900 гривень;

видавництво та поліграфія - 44 900 гривень;

терапія та реабілітація - 54 100 гривень;

соціальна робота та консультування - 49 900 гривень.

Додамо, що КПІ увійшов у десятку найкращих ВНЗ у рейтингу "ТОП-200 Україна 2025".

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (фото: Вікіпедія)