Цены на нефть растут на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине

В понедельник, 29 декабря, фьючерсы на Brent подорожали на 0,92% до $61,20 за баррель, тогда как американская нефть WTI поднялась на 0,9% до $57,25 за баррель.

При этом накануне оба сорта нефти падали более чем на 2% из-за опасений переизбытка глобального предложения и возможного заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Аналитик из Китая Ян Ан из Haitong Futures отметил, что основным фактором роста цен на нефть остаются геополитические риски.

Так, в течение выходных Россия и Украина продолжали удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной.

"Саудовская Аравия нанесла авиаудары в Йемене, а Иран заявил о "полномасштабной войне" с США, Европой и Израилем. Это дополнительно подпитывает опасения рынка относительно возможных перебоев в поставках", - отметил Ян.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским "приближаются к соглашению", однако некоторые ключевые вопросы, в частности контроль над территориями Донбасса, остаются нерешенными. Лидеры провели совместную пресс-конференцию после встречи на курорте Мар-а-Лаго во Флориде, и, по словам Трампа, результат переговоров станет понятным "через несколько недель".

Аналитик IG Тони Сайкамор отметил, что хотя переговоры были позитивными, прорыва не произошло.

На рынке ожидают, что WTI будет торговаться в пределах 55-60 долларов за баррель, учитывая возможные действия США по венесуэльской нефти и последствия военных ударов по целям ИГИЛ в Нигерии, которая производит около 1,5 млн баррелей в день.

Таким образом, нефть реагирует не только на непосредственные конфликты, но и на глобальные геополитические риски, что делает рынок особенно чувствительным к любым новостям из регионов, где происходят военные действия.