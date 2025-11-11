ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Цены на нефть падают на фоне санкций США против российских гигантов

Вторник 11 ноября 2025 10:19
UA EN RU
Цены на нефть падают на фоне санкций США против российских гигантов Фото: цены на нефть снова падают после короткого роста (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

11 ноября цены на нефть снизились на азиатских торгах, поскольку опасения относительно избытка предложения перевесили неопределенность относительно влияния санкций США на российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Цены на нефть упали

Фьючерсы на нефть марки Brent на 06:26 по Киеву снизились на 12 центов, или 0,2%, до $63,94 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила $59,99 за баррель - на 14 центов, или 0,2%, меньше.

Агентство отмечает, что оба бенчмарка накануне выросли примерно на 40 центов.

Хотя прогресс в направлении возобновления работы правительства в целом поддержал рынки, опасения относительно избытка предложения сырой нефти сдерживают цены.

ОПЕК+ увеличивает добычу несмотря на риски избытка

"Поскольку добыча ОПЕК продолжает расти, мировые балансы нефти приобретают все более медвежий характер со стороны предложения, при этом спрос продолжает снижаться на фоне замедления экономического роста среди основных стран-потребителей", - говорится в записке аналитиков консалтинговой фирмы Ritterbusch and Associates.

Ранее в этом месяце ОПЕК+ договорилась увеличить целевые показатели добычи на декабрь на 137 000 баррелей в сутки, как и в октябре и ноябре.

В то же время группа также согласилась на приостановление увеличения добычи в первом квартале следующего года.

Санкции США

Несмотря на избыток нефти, вызванный ростом поставок ОПЕК, санкции США остаются ключевым фактором. Аналитики ANZ во вторничной записке отметили, что последние меры президента США Дональда Трампа направлены против "Роснефти" и "Лукойла".

Напомним, цены на нефть в понедельник, 10 ноября, выросли на фоне оптимизма относительно возможного скорого завершения шатдауна США и повышения спроса в стране, которая является крупнейшим потребителем нефти в мире.

Также сообщалось, что страны формата ОПЕК+ намерены одобрить небольшое увеличение добычи в декабре. Встреча должна состояться сегодня в онлайн формате.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Нафта
Новости
РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергетические объекты и депо "Укрзализныци"
РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергетические объекты и депо "Укрзализныци"
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа