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Нефть дорожает, а золото дешевеет: что происходит на рынках после перемирия Израиля и Ирана

Среда 25 июня 2025 05:45
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Нефть дорожает, а золото дешевеет: что происходит на рынках после перемирия Израиля и Ирана Иллюстративное фото: цены на нефть (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Цены на золото снизились, а нефть после самого большого двухдневного спада с 2022 года подорожала на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Нефть марки Brent выросла в цене примерно на 1% до почти 68 долларов за баррель. Это произошло после падения стоимости на 13% за последние два дня. А марка West Texas Intermediate превысила порог в 65 долларов.

"После двухдневного падения следует ожидать небольшой коррекции цен на сырую нефть. В то время как рынок будет некоторое время следить за хрупким перемирием (Ирана и Израиля, - Ред.), внимание снова переключится на экономическую ситуацию, судьбу переговоров США по тарифам и ОПЕК+", - пояснила основатель Vanda Insights Вандана Хари.

В то же время, золото наоборот подешевело на 1,3% - до 3325 долларов за унцию. По данным издания, геополитическая неопределенность наряду с торговой напряженностью привела к росту цены на 27% в 2025 году. В апреле был установлен рекорд - 3500 долларов за унцию.

Реакция рынков на израильские удары по Ирану

Напомним, Израиль начал свою операцию против ядерных и военных объектов Ирана 13 июня. После этого обе страны обменивались ракетными ударами.

Эта ситуация моментально сказалась на мировых рынках. После ударов Израиля цены на нефть и золото резко выросли. Более того, фондовые рынки тогда рухнули.

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