Цены на нефть впервые с мая превысили отметку в 100 долларов за баррель

По состоянию на сегодняшнее утро фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,05 доллара (на 1%), до 108,68 доллара за баррель.

В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 95 центов (тоже на 1%), до 103,45 доллара за баррель.

Оба эталонных показателя выросли более чем на 6% в четверг, 10 сентября. За неделю основные индексы выросли почти на 13% - это самый резкий рост с недели, которая завершилась 17 июля.

Что повлияло на цены

Напомним, вчера в четверг поддерживаемые Ираном хуситы взяли контроль над йеменским портом Моха, что представляет дополнительную угрозу для судоходства в Красном море.

Причем это произошло в то время, когда движение судов через Ормузский пролив по-прежнему остается ограниченным из-за участившихся в последнее время ударов по танкерам в регионе.

Аналитики говорят, что нападения из Йемена на энергетические объекты Саудовской Аравии ознаменовали эскалацию конфликта за пределами Ирана и Ормузкого пролива и вызвали опасения по поводу затяжных перебоев в регионе в целом.

Кроме того, в среду Иран атаковал 10 судов вблизи пролива после того, как США нанесли удары по пяти иранским нефтяным танкерам. В КСИР заявили, что усилят ответные действия в случае любых дальнейших атак.

"В условиях обострения ситуации и готовности Ирана затянуть конфликт настолько, насколько это возможно, становится все более вероятным, что цена на нефть марки WTI повторно протестирует максимум в 119,48 доллара, достигнутый в начале марта", - считает аналитик IG Тони Сикамор.