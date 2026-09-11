Ціни на нафту вперше з травня перевищили позначку 100 доларів за барель

На сьогоднішній ранок ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,05 долара (на 1%), до 108,68 долара за барель.

Водночас, американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 95 центів (теж на 1%), до 103,45 долара за барель.

Обидва еталонні показники зросли більш ніж на 6% у четвер, 10 вересня. За тиждень основні індекси зросли майже на 13% - це найбільш різке зростання з тижня, який завершився 17 липня.

Що вплинуло на ціни

Нагадаємо, вчора в четвер хусіти, що підтримуються Іраном, взяли контроль над єменським портом Моха, що становить додаткову загрозу для судноплавства в Червоному морі.

Причому це сталося в той час, коли рух суден через Ормузьку протоку, як і раніше, залишається обмеженим через почастішали останнім часом удари по танкерах у регіоні.

Аналітики кажуть, що напади з Ємену на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії ознаменували ескалацію конфлікту за межами Ірану та Ормузкої протоки та викликали побоювання з приводу затяжних перебоїв у регіоні загалом.

Крім того, в середу Іран атакував 10 суден поблизу протоки після того, як США завдали ударів по п'ятьох іранських нафтових танкерах. У КВІР заявили, що посилять дії у відповідь у разі будь-яких подальших атак.

"В умовах загострення ситуації та готовності Ірану затягнути конфлікт настільки, наскільки це можливо, стає все більш ймовірним, що ціна на нафту марки WTI повторно протестує максимум 119,48 долара, досягнутий на початку березня", - вважає аналітик IG Тоні Сікамор.