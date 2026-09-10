Хуситы захватили порт Мокка в Йемене, есть угроза блокады ключевого пролива, - Reuters

Йеменские хуситы захватили порт Мокка, открывающий им путь к контролю Баб-эль-Мандебского пролива. Это южные ворота Красного моря и одна из ключевых водных артерий для перевозки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хуситы захватили Мокку

10 сентября связанные с Ираном боевики-хуситы захватили контроль над портовым городом Мокка в Йемене. Об этом сообщили военные источники.

Это создает дополнительную угрозу мировому снабжению энергией.

Примечательно, что несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает окончания войны против Ирана после промежуточных выборов.

Четыре военных источника в йеменском правительстве сообщили, что хуситы получили "дополнительное влияние на Баб-эль-Мандебский пролив" - южный выход к Красному морю и один из важнейших судоходных путей мира.

Также хуситы начинают атаки на стратегически важные острова Ханиш.

Другие атаки хуситов

Кроме того, органы гражданской обороны Саудовской Аравии в четвертый раз за 24 часа объявили чрезвычайное положение в юго-западном городе Хамис-Мушаит из-за атаки хуситов.

По словам военных источников, йеменские правительственные силы и их союзники перемещаются на юг вдоль побережья Красного моря в Дубаб. Он расположен непосредственно на проливе, напротив острова Перим.

Контроль над Дубабом и островом является ключом к захвату пролива, сказали они.

Баб-эль-Мандебский пролив

Баб-эль-Мандеб, или Ворота Слез, названы так из-за опасных условий для навигации, расположены между Йеменом на Аравийском полуострове и Джибути и Эритреей на африканском побережье.

Это "главный трофей" для хуситов, контролирующих населённые районы Йемена и значительную часть севера.

Баб-эль-Мандеб - один из важнейших в мире маршрутов для доставки сырой нефти и топлива из Персидского залива в Средиземноморье через Суэцкий канал или Суэцко-Средиземноморский трубопровод на побережье Красного моря в Египте. Также ним доставляют товары, следующие в Азию, включая российскую нефть.