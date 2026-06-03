США поразили ракетой танкер, который направлялся в Иран

США во вторник, 2 июня, "вывели из строя" пустой нефтяной танкер, который направлялся в иранский порт. В частности, американские войска ударили по судну ракетой Hellfire.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Согласно заявлению, судно M/T Lexie под флагом Ботсваны следовало "в международных водах в направлении острова Харг" (остров расположен в Персидском заливе и обрабатывает до 90% иранского экспорта нефти).

Однако экипаж проигнорировал предупреждения и не выполнил приказы США о введении блокады судов, следующих в иранские порты и из них, и как результат - американские войска нанесли удар.

"В конечном итоге американский самолет вывел судно из строя, выпустив ракету Hellfire в машинное отделение, что помешало танкеру достичь Ирана", - говорится в заявлении Центрального командования США.

CNN отмечает, что аналогичным образом войска США вывели из строя судно, которое тоже направлялось в Иран в минувшие выходные.

Также в CENTCOM пишут, что с начала блокады начатой в апреле, из строя были выведены 6 судов, и еще 122 судна - перенаправлены.