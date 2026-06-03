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США поразили ракетой танкер, который направлялся в Иран

02:38 03.06.2026 Ср
2 мин
Почему США нанесли удар по танкеру?
aimg Эдуард Ткач
США поразили ракетой танкер, который направлялся в Иран Фото: экипаж не выполнил призывы США (Getty Images)
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США во вторник, 2 июня, "вывели из строя" пустой нефтяной танкер, который направлялся в иранский порт. В частности, американские войска ударили по судну ракетой Hellfire.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

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Согласно заявлению, судно M/T Lexie под флагом Ботсваны следовало "в международных водах в направлении острова Харг" (остров расположен в Персидском заливе и обрабатывает до 90% иранского экспорта нефти).

Однако экипаж проигнорировал предупреждения и не выполнил приказы США о введении блокады судов, следующих в иранские порты и из них, и как результат - американские войска нанесли удар.

"В конечном итоге американский самолет вывел судно из строя, выпустив ракету Hellfire в машинное отделение, что помешало танкеру достичь Ирана", - говорится в заявлении Центрального командования США.

CNN отмечает, что аналогичным образом войска США вывели из строя судно, которое тоже направлялось в Иран в минувшие выходные.

Также в CENTCOM пишут, что с начала блокады начатой в апреле, из строя были выведены 6 судов, и еще 122 судна - перенаправлены.

Стрельба вопреки перемирия

Напомним, в ночь на 26 мая войска США атаковали иранские катера и ЗРК, которые пытались установить мины в Ормузском проливе и целились в американские самолеты.

Спустя пару дней, 28 числа, американские военные снова нанесли удары по Ирану. Как утверждали источники СМИ, США ударили по военную объекту, который представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Также мы писали, что на прошедших выходных США нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления дронами в ответ на сбитие собственного беспилотника.

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