Цены на нефть начали расти на фоне рекордно слабого доллара, - Bloomberg

Мировые цены на нефть начали расти на фоне слабого доллара, демонстрирующего самый низкий курс за последние семь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Так, цены на нефть марки Brent выросли выше 65 долларов за баррель. Индекс спотового доллара Bloomberg достиг самого низкого уровня в этом году, что сделало товары, цена которых оценивается в этой валюте, дешевле для многих покупателей.

Фьючерсы на акции США также упали, поскольку глобальная турбулентность стимулирует диверсификацию активов и регионов.

Напряженность в отношениях между Венесуэлой и Ираном, а также перебои с поставками из Казахстана, способствовали поддержке цен на нефть с начала года после 18% падения в 2025 году. Но фьючерсы остаются под давлением из-за опасений, что рынок движется к перенасыщению.

Согласно последней оценке Международного энергетического агентства, прогнозируется, что в этом году мировые запасы нефти увеличатся на 3,7 млн баррелей в день, хотя оно предупреждает, что фактический избыток может не достичь этих уровней. В США общенациональные запасы сырой нефти растут вторую неделю.

Между тем, добыча на нефтяных месторождениях Тенгиз и Королев в Казахстане до сих пор не возобновилась.