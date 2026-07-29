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Цены на нефть резко выросли после ударов США по Ираку

14:44 29.07.2026 Ср
2 мин
Сколько сегодня стоит нефть?
aimg Татьяна Степанова
Цены на нефть резко выросли после ударов США по Ираку Фото: цены на нефть резко выросли после ударов США по Ираку (Getty Images)
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Цены на нефть в среду, 29 июля, выросли примерно на 3 доллара за баррель после совместных ударов США и Саудовской Аравии по Ираку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,15 доллара, или 3,8% - до 87,24 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate (WTI) - на 2,73 доллара, или 3,4% - до 81,99 доллара за баррель.

Нефть начала снова дорожать после того, как в США заявили, что перехватили ракетный удар, направленный против американских войск.

После этого США и Саудовская Аравия нанесли удары против поддерживаемых Ираном группировок в Ираке, обвинив их в атаках дронов на саудовские нефтяные объекты. В ответ в Иране назвали эти обвинения "серьезной ошибкой".

Агентство отмечает, что последние события ослабляют ожидания скорой деэскалации напряженности в Персидском заливе. 28 июля только пять товарных судов прошли через Ормузский пролив, где движение танкеров остается низким.

Аналитики DBS Bank предполагают, что цены на нефть Brent будут продолжать колебаться в диапазоне 80-100 долларов за баррель в ближайшее время, поскольку конфликт на Ближнем Востоке то утихает, то снова разгорается.

По мнению экспертов, полное снятие блокады Ормузского пролива не будет достигнуто, и цены на нефть могут достичь более высокого уровня, около 80 долларов за баррель, даже в условиях деэскалации.

По предварительным оценкам, запасы сырой нефти в США упали примерно на 3,3 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 24 июля. В свою очередь OPEC+ приостановит увеличение добычи нефти на три месяца, начиная с октября, что еще больше поддержит цены.

Удары США и Саудовской Аравии по Ираку

Напомним, 28 июля США совместно с Вооруженными силами Саудовской Аравии нанесли серию высокоточных ударов по проиранским боевикам в Ираке. Операция стала ответом на атаки, которые, по данным американской стороны, координировал Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

В США заявили, что совместная операция стала "решительным ответом" более чем на 30 атак с применением беспилотников, которые за последние 72 часа совершили поддерживаемые Ираном боевики.

При этом американские военные подчеркнули, что ни одна из атак на силы США не достигла своей цели.

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