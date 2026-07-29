Ціни на нафту різко зросли після ударів США по Іраку

Ціни на нафту у середу, 29 липня, зросли приблизно на 3 долари за барель після спільних ударів США та Саудівської Аравії по Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3,15 долара, або 3,8% - до 87,24 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate (WTI) - на 2,73 долара, або 3,4% - до 81,99 долара за барель.

Нафта почала знову дорожчати після того, як у США заявили, що перехопили ракетний удар, спрямований проти американських військ.

Після цього США та Саудівська Аравія завдали ударів проти підтримуваних Іраном угруповань в Іраку, звинувативши їх у атаках дронів на саудівські нафтові об’єкти. У відповідь в Ірані назвали ці звинувачення "серйозною помилкою".

Агентство зазначає, що останні події послаблюють очікування щодо швидкої деескалації напруженості в Перській затоці. 28 липня лише п'ять товарних суден пройшли через Ормузьку протоку, де рух танкерів залишається низьким.

Аналітики DBS Bank припускають, що ціни на нафту Brent продовжуватимуть коливатися в діапазоні 80-100 доларів за барель найближчим часом, оскільки конфлікт на Близькому Сході то затихає, то знову розгорається.

На думку експертів, повне зняття блокади Ормузької протоки не буде досягнуто, і ціни на нафту можуть досягти вищого рівня, близько 80 доларів за барель, навіть за умов деескалації.

За попередніми оцінками, запаси сирої нафти в США впали приблизно на 3,3 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 24 липня. В свою чергу OPEC+ має призупинити збільшення видобутку нафти на три місяці, починаючи з жовтня, що ще більше підтримає ціни.