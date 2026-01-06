ua en ru
Мировые цены на нефть снизились: в Reuters назвали ключевые причины

Вторник 06 января 2026 11:22
UA EN RU
Мировые цены на нефть снизились: в Reuters назвали ключевые причины Фото: мировые цены на нефть снизились (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мировые цены на нефть снизились на фоне ожиданий уменьшения спроса, а также из-за опасений рынка относительно перспектив роста добычи венесуэльской сырой нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,5%, или 28 центов, до 61,48 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 58,00 долларов за баррель, что на 0,6%, или 32 цента меньше.

Старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева отметила, что реакция цен на нефть на основные геополитические события, такие как военные действия США в Венесуэле и удары по российской энергетической инфраструктуре, была на удивление сдержанной. Таким образом, фундаментальные факторы спроса и предложения остаются ключевым беспокойством.

Участники рынка, опрошенные Reuters в декабре, заявили, что ожидают давления на цены на нефть в 2026 году из-за роста предложения и слабый спрос.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует встретиться на этой неделе с руководителями нефтяных компаний США, чтобы обсудить увеличение добычи нефти в Венесуэле.

Венесуэла является одним из основателей Организации стран-экспортеров нефти и имеет крупнейшие в мире запасы нефти, около 303 млрд баррелей. Однако ее нефтяной сектор уже давно находится в упадке, частично из-за недостаточных инвестиций и санкций США.

Нефтяные аналитики заявили, что добыча в Венесуэле может вырасти до полумиллиона баррелей в день в течение следующих двух лет при условии политической стабильности и инвестиций США.

Динамика цен на нефть

Вчера, 5 января, сообщалось, что мировые цены на нефть начали существенно колебаться после того, как США провели спецоперацию в Венесуэле, что сформировало неопределенность на рынке относительно будущего крупнейших запасов сырой нефти в мире.

Большинство аналитиков ожидают, что цены на нефть снизятся в начале этого года, после 20-процентного падения в 2025 году, до текущего уровня Brent, чуть выше 60 долларов за баррель.

Несмотря на потрясения в Венесуэле, ОПЕК+ не дала сигнала о немедленном изменении стратегии. Восемь членов объединения провели короткую встречу и договорились сохранить паузу в увеличении производства как минимум до апреля.

