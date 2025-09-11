Доходы России от нефти упали до минимума за пять лет

Доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов в августе сократились до одного из самых низких уровней с начала войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства ( МЭА ).

Российская энергетическая отрасль испытывает давление из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и экспортным трубопроводам, а также из-за западных санкций.

Данные МЭА о падении выручки

По информации агентства, доходы России снизились на 920 млн долларов по сравнению с июлем и составили 13,51 млрд долларов. Это связано с сокращением экспорта сырой нефти и топлива, а также увеличением скидки на сорт Urals до около 56 долларов за баррель, что ниже западного ценового потолка в 60 долларов.

"Доходы России от экспорта нефти остаются близкими к пятилетнему минимуму, сокращая налоговые поступления и усугубляя экономический спад в России", - отметило МЭА.

Снижение экспорта и добычи

По данным агентства, экспорт российской нефти и топлива в августе снизился на 70 тыс. баррелей в сутки - до 7,3 млн баррелей в сутки. Поставки сырой нефти сократились на 30 тыс. баррелей в сутки, нефтепродуктов - на 40 тыс. баррелей.

Кроме того, производство нефти в России в августе уменьшилось на 30 тыс. баррелей в сутки и составило 9,3 млн баррелей в сутки. Эти показатели соответствуют квотам добычи, установленным ОПЕК+.

С 2026 года в ЕС вступит в силу запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Это может сократить производство и изменить торговые маршруты в ближайшие месяцы, отмечают в МЭА.