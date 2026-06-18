Цены на нефть обвалились до самого низкого уровня за несколько месяцев, - Reuters

Цена нефти марки Brent снизилась на 1,02 доллара (1,28%) - до 78,53 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 1,48 доллара (1,93%) - до 75,31 доллара за баррель.

Brent опустилась до самого низкого уровня с 2 марта - первого торгового дня после ударов США и Израиля по Ирану. WTI - до минимума с 4 марта.

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Почему цены падают

Соглашение между США и Ираном предусматривает прекращение конфликта, повторное открытие Ормузского пролива и ослабление санкций против Тегерана.

Меморандум из 14 пунктов запускает 60-дневный переговорный период, в течение которого Иран обеспечит свободное прохождение через Ормузский пролив - ключевой нефтегазовый судоходный путь.

Полное движение транспорта через пролив должно возобновиться в течение 30 дней.

"Энергетические рынки продолжают активно учитывать более быстрое, чем ожидалось, возвращение иранских баррелей", - пояснил аналитик IG Тони Сикамор.

Прогнозы банков

Goldman Sachs ожидает, что экспорт стран Персидского залива нормализуется до довоенного уровня к концу июля, а добыча сырой нефти восстановится к октябрю. По оценкам банка, для этого объемы поставок из Ормузского региона должны вырасти на 13 млн баррелей в сутки - примерно до 70% от довоенного уровня.

BNP Paribas более осторожен: банк рассматривает 75 долларов за баррель как "устойчивый нижний уровень на ближайшее будущее", учитывая потери поставок и повышенный спрос. До войны Brent торговался по цене 60-70 долларов.

Фактор Китая

Дополнительное давление на цены оказывает Китай.

По прогнозу исследовательского подразделения PetroChina, второй по величине потребитель нефти в мире потребляет 753 млн метрических тонн в 2026 году - на 4,9% меньше, чем в 2025 году, из-за перехода на новые источники энергии и высоких цен.

Что остается нерешенным

Соглашение откладывает более сложные вопросы - в частности, ядерную программу Ирана. Также оно требует от США и партнеров разработать план восстановления Ирана на 300 млрд долларов.