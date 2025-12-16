Цены на нефть обвалились до минимума 2021 года из-за переговоров по Украине и Китай

Эталонная нефть в США подешевела до самого низкого уровня с февраля 2021 года. Рынок реагирует на возможное завершение войны в Украине и противоречивые макроэкономические сигналы из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) завершили торги ниже 57 долларов за баррель. Падение произошло в условиях низкой ликвидности в преддверии рождественских и новогодних праздников и на фоне нестабильности на фондовых рынках.

Переговоры по Украине - первая причина падения цен

Дополнительное давление на котировки усилили сообщения об активизации переговоров между США и Украиной, пишет Bloomberg.

"По данным СМИ, американская сторона предложила Киеву более весомые гарантии безопасности в рамках попыток достичь мирного соглашения. В то же время на рынке сохраняется беспокойство, что эти инициативы могут сопровождаться давлением на Украину по вопросам территорий", - пишет издание.

Аналитики отмечают, что потенциальное завершение войны может привести к смягчению ограничений на поставки российской нефти, что уменьшит риски перебоев на глобальном рынке, который уже сейчас характеризуется избыточным предложением.

Китай - одна из причин снижения цен на "черное золото"

Негативные настроения также поддержали сигналы замедления экономики Китая - одного из ключевых потребителей нефти в мире. Они перевесили данные о росте спроса на нефть и активности нефтепереработки в КНР в ноябре.

По оценкам экспертов, нефтяной рынок может завершить год со снижением цен, поскольку предложение превышает спрос как в 2025-м, так и в 2026 году. Опасения относительно избытка нефти фиксируются и на ближневосточных рынках. В частности, по данным Bridgeton Research Group, тренд-ориентированные инвесторы сохраняют короткие позиции как в Brent, так и в WTI.

"В то же время на рынок влияют и геополитические риски. Украина усилила удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ в Каспийском регионе, а инвесторы также оценивают риски для судоходства в Черном море и возможные действия США в отношении Венесуэлы после задержания супертанкера на прошлой неделе", - сообщил Bloomberg.