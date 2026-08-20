Цены на нефть достигли трехнедельного максимума

фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 1,2, доллара или 1,3%, до 92,82 доллара за баррель по состоянию на утро четверга, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в сентябре -5 долларов.

Более активный октябрьский контракт на нефть WTI вырос на 1,13 доллара или 1,3% до 85,52 долларов за баррель.

Цены на оба сорта нефти достигли высочайшего уровня с 24 июля, возрастая пятую сессию подряд.

"Цены на нефть остаются повышенными, поскольку рынок поддерживается спорадическими атаками на Ближнем Востоке, но ему не хватает нового импульса без значительной эскалации", – сказал главный стратег Nissan Securities Investment, подразделения компании Nissan Securities Хироюки Кикукава.

По его словам, рынок, вероятно, сохранит постепенный восходящий тренд, учитывая неопределенность мирных переговоров между США и Ираном и напряженность в отношениях между Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом и Ираном.

Отмечается, что судоходство через Ормузский пролив замедлилось, поскольку большинство судовладельцев избегают этого ключевого водного пути из-за отсутствия четких сигналов по его восстановлению после блокады, введенной США во время войны с Ираном.