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Цены на нефть достигли трехнедельного максимума

13:05 20.08.2026 Чт
2 мин
Сколько сегодня стоит нефть?
aimg Татьяна Степанова
Фото: цены на нефть достигли трехнедельного максимума (Getty Images)

Цены на нефть сегодня, 20 августа, поднялись до трехнедельного максимума из-за опасений, что тупик в войне США с Ираном продолжит нарушать поставки из ключевого региона Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 1,2, доллара или 1,3%, до 92,82 доллара за баррель по состоянию на утро четверга, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в сентябре -5 долларов.

Более активный октябрьский контракт на нефть WTI вырос на 1,13 доллара или 1,3% до 85,52 долларов за баррель.

Цены на оба сорта нефти достигли высочайшего уровня с 24 июля, возрастая пятую сессию подряд.

"Цены на нефть остаются повышенными, поскольку рынок поддерживается спорадическими атаками на Ближнем Востоке, но ему не хватает нового импульса без значительной эскалации", – сказал главный стратег Nissan Securities Investment, подразделения компании Nissan Securities Хироюки Кикукава.

По его словам, рынок, вероятно, сохранит постепенный восходящий тренд, учитывая неопределенность мирных переговоров между США и Ираном и напряженность в отношениях между Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом и Ираном.

Отмечается, что судоходство через Ормузский пролив замедлилось, поскольку большинство судовладельцев избегают этого ключевого водного пути из-за отсутствия четких сигналов по его восстановлению после блокады, введенной США во время войны с Ираном.

Ситуация в Ормузском проливе

Напомним, ранее СМИ сообщали, что военные США незаметно создали судоходный коридор в Ормузском проливе.

Операция длится уже несколько недель. От 15 до 20 танкеров вошли и вышли из пролива через южный канал вдоль побережья Омана. Миллионы баррелей нефти транспортируются каждый день.

Также президент США Дональд Трамп заявил о "замене" Ормузском проливе. Нефть можно импортировать совсем из другой части света.

Перед этим Трамп вновь поделился планами объявить Ормузский пролив по территории США.

В то же время Иран заявил, что Ормузский пролив не будет вновь открыт, пока США полностью не выполнят все условия из Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, Иран готовится к возможному обострению не только в районе Ормузского пролива, но и в более широком регионе.

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