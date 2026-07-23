Цены на нефть достигли шестинедельного максимума
В среду, 23 июля, цены на нефть выросли до самого высокого уровня за шесть недель после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил новой эскалацией войны против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали более чем на 2%, превысив отметку 96 долларов за баррель - они достигли самого высокого уровня за шесть недель.
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 2% – до 88,5 долларов за баррель. В ходе предыдущей сессии она успела подорожать на 3%.
Отмечается, что цены на нефть сталкиваются с риском, связанным с одновременными перебоями в поставках как через Ормузский, так и через Баб-эль-Мандебский пролив.
Йеменские хуситы заявили, что провели операцию, направленную против двух нефтяных танкеров Саудовской Аравии, а также заставили около 10 судов отказаться от мероприятия в саудовские порты.
Морская блокада Саудовской Аравии со стороны Хуситов в Красном море грозит нарушить глобальные поставки энергоносителей за пределами Персидского залива.
Кроме того, Корпус стражей исламской революции предупредил судоходные компании, что южный маршрут через Ормузский пролив заминирован.
Обострение на Ближнем Востоке
Напомним, несмотря на подписанный меморандум о перемирии США и Иран активно ведут боевые действия.
Войска США каждый день атакуют базы и военную инфраструктуру иранской армии.
Поддерживаемая Ираном группировка хуситов заявила о введении морской блокады Саудовской Аравии и предупредила о готовности к дальнейшей эскалации конфликта.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что военные США соответственно отреагируют на иранские атаки в Ормузском проливе. Конфликт масштабируется и обостряется.
США угрожают бить по энергетической и транспортной инфраструктуре Ирана.
В то же время, союзники США на Ближнем Востоке раздражены усилением военных действий против Ирана. Они полагают, что Дональд Трамп должен пойти ва-банк.