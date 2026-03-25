Цены могут расти быстрее: в НБУ предупредили об изменении инфляционной траектории

11:19 25.03.2026 Ср
2 мин
Подорожание топлива и газа из-за конфликта на Ближнем Востоке уже сказывается на украинских ценниках
aimg Ростислав Шаправский
Фото: Нацбанк прогнозирует рост цен (flickr.com)

Несмотря на определенные положительные факторы внутри страны, внешние риски заставляют регулятора готовиться к более высоким темпам роста цен, чем ожидалось ранее.

Как война на Ближнем Востоке и ситуация в энергетике повлияют на кошельки украинцев в ближайшие месяцы в комментарии, РБК-Украина объяснил заместитель главы Нацбанка Владимир Лепушинский.

Главное:

  • Инфляция выше прогноза: Траектория роста цен в ближайшие месяцы, вероятно, превысит январские ожидания НБУ из-за подорожания нефти и газа на мировых рынках.
  • Влияние войны на Ближнем Востоке: Именно этот внешний конфликт вызвал существенный рост стоимости энергоресурсов, что уже начало отражаться на внутренних ценах в Украине.
  • Энергетика как сдерживающий фактор: Улучшение ситуации в украинском энергосекторе должно частично ограничить ценовое давление на экономику.
  • Действия регулятора: НБУ планирует поддерживать стабильность валютного рынка и привлекательность гривневых депозитов, чтобы успокоить инфляционные ожидания граждан.
  • Фактор неопределенности: Сейчас сложно определить окончательный сценарий развития событий, поскольку Нацбанку нужно больше информации для пересмотра прогнозов.

Лепушинский отметил, что траектория роста цен в Украине в ближайшие месяцы с высокой вероятностью будет выше, чем предполагалось в январском прогнозе. Основной причиной такого пересмотра ожиданий стала война на Ближнем Востоке. Из-за этого конфликта на мировых рынках существенно подорожали нефтепродукты и газ, что уже начало непосредственно сказываться на внутренних ценах внутри нашего государства.

В то же время чиновник отметил, что существуют и факторы, которые сдерживают ценовое давление. В частности, ситуация в украинском энергосекторе в последнее время улучшилась, что должно положительно повлиять на стабильность цен.

Для того, чтобы успокоить инфляционные ожидания граждан, Нацбанк планирует и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка и поддерживать привлекательность гривневых инструментов.

Несмотря на это, в регуляторе отмечают значительную неопределенность относительно дальнейшего развития событий. Для определения того, по какому именно сценарию будет двигаться экономика и понадобится ли существенный пересмотр прогнозов, специалистам НБУ сейчас нужно больше информации о ситуации на международных рынках.

