Цены могут расти быстрее: в НБУ предупредили об изменении инфляционной траектории

Несмотря на определенные положительные факторы внутри страны, внешние риски заставляют регулятора готовиться к более высоким темпам роста цен, чем ожидалось ранее.
Как война на Ближнем Востоке и ситуация в энергетике повлияют на кошельки украинцев в ближайшие месяцы в комментарии, РБК-Украина объяснил заместитель главы Нацбанка Владимир Лепушинский.
Лепушинский отметил, что траектория роста цен в Украине в ближайшие месяцы с высокой вероятностью будет выше, чем предполагалось в январском прогнозе. Основной причиной такого пересмотра ожиданий стала война на Ближнем Востоке. Из-за этого конфликта на мировых рынках существенно подорожали нефтепродукты и газ, что уже начало непосредственно сказываться на внутренних ценах внутри нашего государства.
В то же время чиновник отметил, что существуют и факторы, которые сдерживают ценовое давление. В частности, ситуация в украинском энергосекторе в последнее время улучшилась, что должно положительно повлиять на стабильность цен.
Для того, чтобы успокоить инфляционные ожидания граждан, Нацбанк планирует и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка и поддерживать привлекательность гривневых инструментов.
Несмотря на это, в регуляторе отмечают значительную неопределенность относительно дальнейшего развития событий. Для определения того, по какому именно сценарию будет двигаться экономика и понадобится ли существенный пересмотр прогнозов, специалистам НБУ сейчас нужно больше информации о ситуации на международных рынках.