Цены на малину и голубику - больше 200 гривен: почему ягоды такие дорогие в этом году

Летом на прилавках много свежих ягод, а малина и голубика - среди самых популярных. Но в этом году цены на витаминные вкусности "кусаются" даже в пик сезона. Все из-за неблагоприятной погоды, дорогих расходов на выращивание, сбор и не только.

Подробнее о ситуации с ценами на ягоды в августе - на РБК-Украина .

Главное:

Сколько стоит малина и голубика в августе?

Какие факторы влияют на цены?

Будет ли дешеветь ягода?

Сколько стоит малина

По состоянию на август 2025 цены на малину остаются высокими. На оптовых рынках и фермерских ярмарках стоимость малины колеблется от 170 до 220 гривен за килограмм. Так, на рынке "Столичный" в Киеве средняя цена малины - 170 грн/кг.

На уличных рынках также продают малину из собственных садов в стаканчиках. Цена составляет 60-70 грн за объем 500 мл.

В то же время в супермаркетах цены могут достигать 350-640 гривен за килограмм.

В сети Сильпо красная и желтая малина стоит от 399 грн/кг, а цена на отборную составляет 699 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

В магазинах VARUS малина стоит 369,9 грн/кг, в Auchan - 422 грн/кг, в NOVUS - 389 грн/кг.

Владельцы садовых хозяйств отмечают, что рост себестоимости производства, в частности затрат на труд, упаковку и логистику, оказывает непосредственное влияние на конечную цену продукции.

Кроме того, на украинскую малину наблюдается высокий спрос на внешнем рынке, особенно со стороны Польши, Турции, где из-за погодных условий урожайность значительно снизилась. Экспорт качественной ягоды приводит к ее дефициту на внутреннем рынке.

Цены на голубику в августе 2025

Стоимость голубики, как и малины, летом 2025 остается немалой. По данным EastFruit, в начале августа ягоду продают оптом по 100-180 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.

В розницу цена еще выше. К примеру, на районных рынках столицы купить килограмм голубики можно за 180-200 грн/кг.

В магазинах NOVUS в ассортименте есть фасованная голубика по цене 214 грн за упаковку 1 кг, корзина 250 г стоит 99 грн.

Скриншот novus.zakaz.ua

В сети АТБ голубика стоит 212,95 грн/кг, в магазинах VARUS - 199,9 грн/кг, в супермаркетах Aucha - 229 грн/кг.

Пик сбора голубики приходится на последние недели июля - начало августа. Поэтому предложение растет, а отпускные цены будут постепенно снижаться. Впрочем, эксперты отмечают, что общее предложение голубики ниже, чем в прошлом году, что удерживает цены на относительно высоком уровне.

К тому же в этом году сезон начался примерно на неделю позже обычного. Это было вызвано прохладной погодой в начале лета. Такая задержка повлияла на стартовые цены, которые оказались значительно выше, чем в прошлом году.

Прогнозируется, что к сентябрю возможно незначительное дальнейшее снижение стоимости голубики, но преимущественно для ягод среднего качества.

Почему цены высокие и что с урожаем ягод

Основной причиной высоких цен на ягоды является значительное снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий.

В частности, весенние заморозки, а также локальные проблемы с вредителями и болезнями малины привели к потерям части урожая. Из-за дождей и заморозков весной хозяйства собрали меньше урожая, что негативно повлияло на его общий объем.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии РБК-Украина отметил, что у малины и голубики на данный момент высокая цена из-за того, что их урожайность в этом году значительно снизилась из-за заморозков.

"Помимо этого, малину и голубику собирают вручную, что повышает расходы на сбор", - объясняет эксперт.

Фото: урожай голубики 2025 начали собирать позже (freepik.com)

Также на стоимость ягод влияет рост себестоимости производства, в частности, подорожание электроэнергии, топлива и удобрений.

Важным фактором является и высокий спрос на замороженные ягоды для экспорта, что усиливает конкуренцию на внутреннем рынке.

При подготовке использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, публикации EastFruit, Agrotimes, данные сетей супермаркетов, сайт рынка "Столичный".