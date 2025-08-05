Украинские персики в дефиците: какие цены в магазинах и что повлияло на урожай

Этим летом украинских персиков меньше, чем обычно. Весенние заморозки существенно снизили урожай. Поэтому несмотря на разгар сезона, цены остаются высокими, а в продаже преобладают импортные фрукты.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, сколько сейчас стоят персики, и что произошло с урожаем в этом году.

Главное:

Какие цены на персики в Украине в августе 2025?

Что повлияло на урожай в этом году?

Где в Украине растят персики и откуда импортируют?

Сколько стоят персики: обзор

На начало августа цены на персики в украинских супермаркетах и на рынках варьируются в диапазоне от 70 до 200 грн за килограмм. В частности, обычные сорта продаются в среднем от 80 грн/кг, в то время как отборные - от 120 грн/кг.

Стоимость зависит от многих факторов - страны поставки, сорта, размера плода и условий транспортировки.

Украинские персики, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), сейчас стоят от 70 до 120 грн за килограмм.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик УКАБ Максим Гопка, с августа на рынке появляются импортированные персики из Греции и Турции, но их цена может быть несколько выше из-за затрат на транспортировку.

"Ожидается, что снижение стоимости будет возможно только после увеличения поставок", - спрогнозировал эксперт.

В сети NOVUS самая низкая цена - на персик из Испании 99,9 грн/кг, украинский персик премиум обойдется в 199 грн/кг. Инжирный персик также из Испании стоит 179 грн/кг.

Скриншот novus.zakaz.ua

В магазинах АТБ можно купить персики из Греции по 109,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

В супермаркетах Varus покупатели могут выбрать разные сорта персиков, но стоимость фруктов стартует от 110 грн. В продаже есть как украинский инжирный персик за 168,9 грн/кг, так и турецкий за 109,9 грн/кг. Отборные косточковые стоят около 150 грн/кг.

Скриншот varus.ua

На полках Сильпо есть украинские инжирные персики, белые испанские, косточковые из Турции и Греции. Ассортимент достаточно широк, а цены стартуют от 110 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

Средняя стоимость украинского персика на рынке "Столичный" в Киеве составляет 80 грн/кг, в импортные персики стоят от 110 грн/кг.

Урожай персиков 2025. Как повлияла погода

В этом урожай персиков в Украине значительно пострадал. Причиной стали весенние заморозки и резкие перепады температур. Кроме того, дожди в период созревания плодов также оказали негативное влияние на качество фруктов. Из-за таких погодных условий плоды могли испортиться или не удержаться на дереве.

Аналитик УКАБ Максим Гопка рассказал, что этим летом на рынке доступны персики украинского производства, которые начинают продаваться из южных областей. Они обладают хорошим вкусом, хотя из-за неблагоприятных погодных условий урожайность в этих регионах несколько снизилась.

Так, в Одесской области в результате ночных морозов в начале апреля температура достигала -6 градусов по Цельсию. Это стало роковым для цветения деревьев.

Последствия погодных катаклизмов были столь серьезными, что некоторые садовые хозяйства потеряли до 90% своего урожая. Директор агрофирмы "Грин Технолоджи ЛТД" в Одесской области Дмитрий Остапенко сообщил, что его компания потеряла около 120 тонн продукции, что привело к миллионным убыткам.

Кроме погодных факторов, Остапенко называет и другие причины: нехватку государственной поддержки, низкий уровень защиты садов, а также отсутствие доступа к эффективным инструментам компенсации ущерба.

Поэтому, по его словам, почти все косточковые фрукты на полках украинских магазинов сейчас - это импорт.

Фото: на урожай персиков в Украине повлияла погода (freepik.com)

Где в Украине выращивают персики

Персики в Украине исторически выращивали в южных регионах, в частности, в Одесской и Николаевской областях, где теплый климат.

Однако благодаря современной селекции и появлению морозостойких сортов, география выращивания расширилась.

Сегодня персиковые сады появляются в западных, центральных и даже северных областях Украины, таких как Подолье, Львовская область и Волынь.

Среди популярных сортов, выращиваемых в Украине, Фаворит, Редхейвен, Пушистый ранний, а также более приспособленные к разным климатическим условиям сорта, такие как Казка и Мостиский.

При подготовке использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, интервью SEEDS управляющего директора "Грин Технолоджи ЛТД" Дмитрия Остапенко, публикация EastFruit, данные рынка "Столичный" и сетей украинских супермаркетов.