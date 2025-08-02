Яблоки становятся роскошью? Почему цены рекордно высокие и чего ждать от нового урожая

Несмотря на начало сезона, цены на яблоки в Украине бьют рекорды. Когда-то самый доступный фрукт сейчас стоит дороже бананов и апельсинов.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что стало причиной высокой стоимости яблок, и какой урожай в этом году.

Главное:

Что происходит с ценами на яблоки?

Какой урожай в этом году?

Когда могут снизиться цены?

Яблоки по цене "экзотики"

По состоянию на начало августа средняя стоимость яблок в украинских магазинах приближается к 100 грн за килограмм. В то же время бананы можно купить за 66 грн/кг, а апельсины в среднем обойдутся в 90 грн/кг.

В супермаркетах цены на яблоки разнятся в зависимости от сорта и страны-производителя - в диапазоне 64-156 грн/кг.

К примеру, в сети АТБ яблоки Сортовое и "Ред Принц" стоят по 93,95 грн, а Голден - 89,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

В Varus цены на яблоки стартуют от 63,9 и достигают 149,9 грн/кг.

Гала отборное - 109,90 грн/кг

Голден Делишес - 149,90 грн/кг

самая низкая цена на сорт Женева - 63,9 грн/кг по акционному предложению.

Скриншот varus.ua

Сеть Сильпо предлагает покупателям яблоки разных сортов. Есть как украинские, так и импортные, например, из Франции.

Раннее - 66,7 грн/кг

Ред Чиф - от 65 грн/кг

Ред Делишес, Гала - 80-90 грн/кг

Фуджи - до 156,50 грн/кг

Скриншот silpo.ua

Что влияет на цены и какой урожай яблок в этом году

Сбор урожая ранних сортов яблок в 2025-м начался в те же сроки, что и в прошлом году. Но закупочные цены на новый урожай оказались втрое выше прошлогодних - от 60 до 70 грн/кг. Такие данные приводит профильный портал EastFruit.

В целом высокие цены на яблоки летом 2025 объясняются несколькими факторами. Одной из причин является доминирование импортной продукции на рынке и небольшое количество местного яблока в начале сезона.

К тому же нынешний урожай яблок может быть несколько меньшим из-за неблагоприятных погодных условий и заморозков весной. Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Когда стоимость яблок может снизиться

Ситуация с ценами на яблоки может улучшиться, когда украинские фермеры начнут массово выходить на рынок с новым урожаем. Однако ожидается, что из-за меньшего урожая стоимость яблок не будет низкой.

Потери на юге и западе Украины могут повлиять на объемы поставок, что может стимулировать цены. Поэтому яблоки могут быть дороже, чем в прошлом году, особенно сортовые и органические фрукты. Прогнозируется, что цены могут остаться высокими до октября, пока новый урожай не заполнит рынок, высказал мнение эксперт УКАБ.

Ранее РБК-Украина писало, что одной из причин высоких цен на яблоки является нехватка хранилищ. Это не позволяет сохранять урожай длительное время и равномерно распределять его на рынке.

Поэтому уже во втором полугодии возможен новый виток цен из-за ограниченного предложения и увеличения объемов импортных яблок, которые обычно стоят дороже.

При подготовке использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, данные портала Минфин, публикация EastFruit, данные сетей супермаркетов.