Цены кусаются: сколько стоит клубника в супермаркетах Киева

Главное: Ценовой диапазон: В столичных супермаркетах килограмм клубники стоит от 299 до 379 грн. Самые дешевые предложения в сети Novus, самые дорогие - в Ашане.

В столичных супермаркетах килограмм клубники стоит от 299 до 379 грн. Самые дешевые предложения в сети Novus, самые дорогие - в Ашане. Альтернатива на рынках: На рынках Киева цены существенно ниже - 220-280 за кг.

На рынках Киева цены существенно ниже - 220-280 за кг. Происхождение товара: Сейчас на рынке доминирует импорт из Южной Европы, однако закарпатская и южная украинская клубника уже есть на прилавках.

Сейчас на рынке доминирует импорт из Южной Европы, однако закарпатская и южная украинская клубника уже есть на прилавках. Когда ждать удешевления: Эксперты прогнозируют ощутимое снижение стоимости, когда на рынок выйдет ягода из открытого грунта.

Какие цены в супермаркетах

Мониторинг цен в крупнейших торговых сетях столицы показывает, что стоимость килограмма ягоды колеблется в диапазоне от 300 до 380 гривен. Во многих магазинах доступна также фасованная продукция (по 250 г и 500 г), что визуально кажется более дешевым вариантом, однако в пересчете на вес цена часто выше.

Цены на клубнику:

Novus: 1 кг стоит 299 грн, фасованная (250 г) - 129 грн.

1 кг стоит 299 грн, фасованная (250 г) - 129 грн. Фора: 1 кг - 329 грн, фасованная (250 г) - 129 грн.

1 кг - 329 грн, фасованная (250 г) - 129 грн. Fozzy: 1 кг - 313 грн.

1 кг - 313 грн. Varus: 1 кг - 349 грн.

1 кг - 349 грн. Сильпо: 1 кг - 369 грн, фасованная (500 г) - 221 грн.

1 кг - 369 грн, фасованная (500 г) - 221 грн. Ашан: 1 кг - 379 грн (самая высокая цена за весовую ягоду), фасованная (500 г) - 289 грн, фасованная (250 г) - 112 грн.

Для сравнения, по данным портала "Минфина", средняя цена на клубнику в апреле составляла 276,49 грн. Таким образом, несмотря на начало сезона, в ритейле цены пока держатся на высоком уровне.

Цены на клубнику в Varus (скриншот)

Цены на клубнику в Ашане (скриншот)

Стоимость на рынках

Традиционно на рынках цены несколько ниже, чем в супермаркетах. Сейчас килограмм ягоды можно приобрести за 220-280 грн. Отборная, крупная клубника ("домашняя") стоит еще дороже. Причем цены на импортную ягоду в последнее время пошли вверх.

Откуда привозят клубнику

Ранее в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка пояснил, что основной ассортимент составляет ягода из южных стран Европы, однако закарпатские и южные хозяйства уже начали поставлять партии украинской тепличной клубники, постепенно насыщая внутренний рынок.

По его словам, "появление ягоды из открытого грунта сформирует более ощутимую ценовую тенденцию к уменьшению стоимости".