Цены кусаются: сколько стоит клубника в супермаркетах Киева

Стоимость клубники в популярных торговых сетях Киева все еще остается высокой. Сейчас там ягоду продают от 299 до 379 гривен за килограмм, на рынках несколько дешевле.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит сейчас клубника в Киеве.
Читайте также: Откуда в Украину везут первую клубнику и когда ждать обвала цен
Главное:
Мониторинг цен в крупнейших торговых сетях столицы показывает, что стоимость килограмма ягоды колеблется в диапазоне от 300 до 380 гривен. Во многих магазинах доступна также фасованная продукция (по 250 г и 500 г), что визуально кажется более дешевым вариантом, однако в пересчете на вес цена часто выше.
Цены на клубнику:
Для сравнения, по данным портала "Минфина", средняя цена на клубнику в апреле составляла 276,49 грн. Таким образом, несмотря на начало сезона, в ритейле цены пока держатся на высоком уровне.
Традиционно на рынках цены несколько ниже, чем в супермаркетах. Сейчас килограмм ягоды можно приобрести за 220-280 грн. Отборная, крупная клубника ("домашняя") стоит еще дороже. Причем цены на импортную ягоду в последнее время пошли вверх.
Ранее в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка пояснил, что основной ассортимент составляет ягода из южных стран Европы, однако закарпатские и южные хозяйства уже начали поставлять партии украинской тепличной клубники, постепенно насыщая внутренний рынок.
По его словам, "появление ягоды из открытого грунта сформирует более ощутимую ценовую тенденцию к уменьшению стоимости".
Читайте также о том, как помыть клубнику, чтобы избавиться от пестецидов.
Ранее мы делились советами, как выбрать безопасную клубнику без нитратов.