Ціни кусаються: скільки коштує полуниця в супермаркетах Києва

Вартість полуниці у популярних торговельних мережах Києва все ще залишається високою. Зараз там ягоду продають від 299 до 379 гривень за кілограм, на ринках дещо дешевше.
Моніторинг цін у найбільших торговельних мережах столиці показує, що вартість кілограма ягоди коливається в діапазоні від 300 до 380 гривень. У багатьох магазинах доступна також фасована продукція (по 250 г та 500 г), що візуально здається дешевшим варіантом, проте в перерахунку на вагу ціна часто є вищою.
Для порівняння, за даними порталу "Мінфіну", середня ціна на полуницю у квітні становила 276,49 грн. Таким чином, попри початок сезону, у ритейлі ціни поки тримаються на високому рівні.
Традиційно на ринках ціни дещо нижчі, ніж у супермаркетах. Зараз кілограм ягоди можна придбати за 220-280 грн. Відбірна, велика полуниця ("домашню") коштує ще дорожче. При чому ж ціни на імпортну ягоду останнім часом пішли вгору.
Раніше у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка пояснив, що основний асортимент складає ягода з південних країн Європи, проте закарпатські та південні господарства вже почали поставляти партії української тепличної полуниці, поступово насичуючи внутрішній ринок.
За його словами, "поява ягоди з відкритого ґрунту сформує більш відчутну цінову тенденцію до зменшення вартості".
