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НБУ пояснил быстрое замедление инфляции: что будет с ценами в Украине

Украина, Среда 11 октября 2023 08:29
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НБУ пояснил быстрое замедление инфляции: что будет с ценами в Украине Фото: Цены в Украине будут расти медленнее, чем ожидал НБУ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,1%, что существенно ниже июльского прогноза Национального банка Украины. Однако в дальнейшем основной фактор действовать не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ.

"Быстрее замедление инфляции обусловливалось, прежде всего, большим предложением продуктов питания, в частности овощей и фруктов нового урожая, а также лучшими урожаями зерновых и масличных, в том числе на фоне более быстрого сбора", - говорится в обзоре.

Эти факторы в условиях ограниченных экспортных возможностей влияли на стоимость сырых и обработанных продуктов питания, отмечают в центробанке.

Прогноз НБУ

По данным НБУ, потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза НБУ. "Однако влияние высокого предложения отдельных продуктов питания, вероятно, будет краткосрочным. Для содержания умеренной инфляции НБУ и дальше будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов и сохранять активное присутствие на валютном рынке", - говорится в обзоре.

Инфляция в Украине

Напомним, в 2022 году инфляция в Украине ускорилась до 26,6%. В сентябре 2023 года инфляция замедлилась до 7,1%.

НБУ в июле значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидал, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.

Однако заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что центробанк в конце октября дополнительно улучшит прогноз по инфляции на 2023 год.

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