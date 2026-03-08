Цены на бензин снова "пойдут" вверх? ОАЭ сокращают добычу нефти

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что национальная нефтяная компания Абу-Даби "управляет уровнями морской добычи для удовлетворения потребностей в хранении".

ОАЭ, которые в январе добывали более 3,5 млн баррелей в день, и были третьим по величине производителем ОПЕК, используют экспортные мощности, которые обходят Ормузский пролив, и свои международные хранилища, чтобы обеспечить поставки на мировые рынки.

Страна эксплуатирует трубопровод пропускной способностью 1,5 млн баррелей в день в Фуджейру на западном побережье ОАЭ, чтобы избежать ограничений в проливе. Компания Adnoc заявила, что ее наземные экспортные операции продолжаются в обычном режиме.

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в регионе, также ранее перенаправила часть своей сырой нефти с этого маршрута в сторону Янбу в Красном море.