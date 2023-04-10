Годовая инфляция в Украине резко замедлилась: как изменились цены

Потребительские цены в Украине в феврале 2023 года по сравнению с мартом прошлого года выросли на 21,3%, что значительно меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (24,9%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, месячная инфляция ускорилась до 1,5% до 0,7% (в январе - 0,8%, в феврале - 0,7%). С начала года цены выросли на 3,0%.

Продукты питания за год подорожали на 26,5%. Больше всего подорожали яйца - на 79,8% и фрукты - 44,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 22,1%, на одежду и обувь на 3,6%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 4,6%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 24,9%, здравоохранение на 14,5%, транспорт - на 27,1% (в т.ч. топливо - на 27,9%), цены на связь выросли на 13,2%, на отдых и культуру на 14,8%, на образование - на 9,6%, рестораны и гостиницы подорожали на 22,3%, разные товары и услуги на 18,5%.