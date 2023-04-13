До 60% за месяц: Госстат показал, как в Украине подорожали овощи

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2023 года. Подорожали овощи, но подешевели крупы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, по сравнению с февралем капуста подорожала на 60,2% до 22,2 гривен за килограмм, морковь подорожала на 37,5% до 39,6 гривен за килограмм, лук подорожал на 23,2% до 52,1 гривен за килограмм.

Кроме того, яблоки подорожали на 12,1% до 18,5 гривен за килограмм.

В то же время крупа гречневая подешевела на 5,1% до 62,4 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.