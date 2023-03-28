Цены на овощи достигли пика. В Минагрополитики дали прогноз, когда начнут дешеветь

Цены на овощи в Украине уже достигли сезонного пика. Но значительного удешевления можно ожидать только с появлением нового урожая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона .

"Мы понимаем, что есть определенная сезонность. Конечно, что удешевление будет. Всегда так, по мере увеличения урожая молодых, а затем и всех овощей будет цена уменьшаться", - сказал он.

Высоцкий отметил, что ежегодно весной овощи самые дорогие. "Сейчас фактически мы проходим пик", - добавил замминистра.

По его словам, в этом году к цене прибавилось еще два фактора. Энергетический кризис, созданный страной-агрессором, поскольку хранение требует затрат электроэнергии. "И значительная часть испортилась, то есть их стало меньше. Поэтому мы больше зависим от импорта", - сказал он.

Кроме того, многие овощи, прежде всего, лук и морковь, выращивались в Херсонской и Запорожской областях. "Из-за оккупанта они не были доступны украинскому потребителю", - отметил Высоцкий.

Замминистра рассказал, что в этом году увеличили посевные площади под луком, морковью и другими овощами в разных областях Украины. "Аграрии готовятся, и в этом году ожидается больший урожай", - сказал он.

В то же время, по его словам, "самый сложный с точки зрения доступности и цены и доступности период мы прошли".

Напомним, в Украине наблюдается дефицит некоторых овощей, вызванный оккупацией юга страны, энергокризисом и некоторыми другими факторами. Заместитель главы "Всеукраинской аграрной рады" (ВАР) Денис Марчук в комментарии РБК-Украина заявил, что удешевления продукции в ближайшее время ожидать не стоит.