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Цены на овощи достигли пика. В Минагрополитики дали прогноз, когда начнут дешеветь

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Украина, Вторник 28 марта 2023 12:25
Цены на овощи достигли пика. В Минагрополитики дали прогноз, когда начнут дешеветь Фото: цены на овощи достигли максимальных значений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на овощи в Украине уже достигли сезонного пика. Но значительного удешевления можно ожидать только с появлением нового урожая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, что есть определенная сезонность. Конечно, что удешевление будет. Всегда так, по мере увеличения урожая молодых, а затем и всех овощей будет цена уменьшаться", - сказал он.

Высоцкий отметил, что ежегодно весной овощи самые дорогие. "Сейчас фактически мы проходим пик", - добавил замминистра.

По его словам, в этом году к цене прибавилось еще два фактора. Энергетический кризис, созданный страной-агрессором, поскольку хранение требует затрат электроэнергии. "И значительная часть испортилась, то есть их стало меньше. Поэтому мы больше зависим от импорта", - сказал он.

Кроме того, многие овощи, прежде всего, лук и морковь, выращивались в Херсонской и Запорожской областях. "Из-за оккупанта они не были доступны украинскому потребителю", - отметил Высоцкий.

Замминистра рассказал, что в этом году увеличили посевные площади под луком, морковью и другими овощами в разных областях Украины. "Аграрии готовятся, и в этом году ожидается больший урожай", - сказал он.

В то же время, по его словам, "самый сложный с точки зрения доступности и цены и доступности период мы прошли".

Напомним, в Украине наблюдается дефицит некоторых овощей, вызванный оккупацией юга страны, энергокризисом и некоторыми другими факторами. Заместитель главы "Всеукраинской аграрной рады" (ВАР) Денис Марчук в комментарии РБК-Украина заявил, что удешевления продукции в ближайшее время ожидать не стоит.

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