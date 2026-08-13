Цены на АЗС выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 августа
Украинские АЗС обновили стоимость топлива. Одна из самых больших сетей откорректировала стоимость дизельного горючего в сторону роста.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС на четверг, 13 августа.
Главное:
- Бензин: Цены стабильны во всех сетях. Самый дешевый А-95 в "Укрнафте" (79,90 грн/л), самый дорогой премиальный 100-й - на SOCAR (95,40 грн/л).
- Дизель: Подорожал на WOG - обе марки прибавили +1,00 грн/л (Евро-5 - 94,80 грн/л, Mustang - 97,80 грн/л).
- Газ: Без изменений у всех операторов. Самый дешевый автогаз предлагает "Укрнафта" (42,90 грн/л), самый дорогой - WOG (44,50 грн/л).
Как изменились цены на АЗС
На станциях WOG стоимость ДТ Евро-5 выросла до 94,80 грн/л, а фирменное ДТ Mustang - до 97,80 грн/л. На АЗС OKKO, SOCAR и "Укрнафта" цены на дизель остались неизменными.
Стоимость всех марок бензина (от А-92 до премиальных сортов с октановым числом 100) и сжиженного газа сохранилась на среду, 12 августа, во всех перечисленных сетях.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 13 августа (инфографика РБК-Украина)
Самые дешевые предложения среди рассматриваемых операторов продолжает удерживать государственная "Укрнафта". Бензин А-95 в сети стоит 79,90 грн/л, дизельное топливо - 89,90 грн/л и автогаз - 42,90 грн/л.
Детализация цен на АЗС 13 августа, четверг
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 96,90 грн
- ДТ Евро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 83,50 грн
- ДТ Mustang: 97,80 грн
- ДТ Евро-5: 94,80 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДТ NANO Extro: 98,90 грн
- ДТ NANO: 95,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн