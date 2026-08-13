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Цены на АЗС выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 августа

09:47 13.08.2026 Чт
2 мин
На одной из сетей удорожание горючего сразу 1 грн на литре
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 августа Фото: дизель подорожал за минувшие сутки (инфографика РБК-Украина)
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Украинские АЗС обновили стоимость топлива. Одна из самых больших сетей откорректировала стоимость дизельного горючего в сторону роста.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС на четверг, 13 августа.

Главное:

  • Бензин: Цены стабильны во всех сетях. Самый дешевый А-95 в "Укрнафте" (79,90 грн/л), самый дорогой премиальный 100-й - на SOCAR (95,40 грн/л).
  • Дизель: Подорожал на WOG - обе марки прибавили +1,00 грн/л (Евро-5 - 94,80 грн/л, Mustang - 97,80 грн/л).
  • Газ: Без изменений у всех операторов. Самый дешевый автогаз предлагает "Укрнафта" (42,90 грн/л), самый дорогой - WOG (44,50 грн/л).

Как изменились цены на АЗС

На станциях WOG стоимость ДТ Евро-5 выросла до 94,80 грн/л, а фирменное ДТ Mustang - до 97,80 грн/л. На АЗС OKKO, SOCAR и "Укрнафта" цены на дизель остались неизменными.

Стоимость всех марок бензина (от А-92 до премиальных сортов с октановым числом 100) и сжиженного газа сохранилась на среду, 12 августа, во всех перечисленных сетях.

Цены на АЗС выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 августа

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 13 августа (инфографика РБК-Украина)

Самые дешевые предложения среди рассматриваемых операторов продолжает удерживать государственная "Укрнафта". Бензин А-95 в сети стоит 79,90 грн/л, дизельное топливо - 89,90 грн/л и автогаз - 42,90 грн/л.

Детализация цен на АЗС 13 августа, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 97,80 грн
  • ДТ Евро-5: 94,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 98,90 грн
  • ДТ NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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