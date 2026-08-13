Ціни на АЗС зросли: скільки коштує бензин, дизель та газ 13 серпня
Українські АЗС оновили вартість пального. Одна з найбільших мереж відкоригувала вартість дизельного пального у бік зростання.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує бензин, дизель та автогаз на АЗС станом на четвер, 13 серпня.
Головне:
- Бензин: Ціни стабільні у всіх мережах. Найдешевший А-95 в "Укрнафті" (79,90 грн/л), найдорожчий преміальний 100-й - на SOCAR (95,40 грн/л).
- Дизель: Здорожчав на WOG - обидві марки додали +1,00 грн/л (Євро-5 - 94,80 грн/л, Mustang - 97,80 грн/л).
- Газ: Без змін у всіх операторів. Найдешевший автогаз пропонує "Укрнафта" (42,90 грн/л), найдорожчий - WOG (44,50 грн/л).
Як змінилися ціни на АЗС
На станціях WOG вартість ДП Євро-5 зросла до 94,80 грн/л, а фірмовий ДП Mustang - до 97,80 грн/л. На АЗС OKKO, SOCAR та "Укрнафта" ціни на дизель залишилися незмінними.
Вартість усіх марок бензину (від А-92 до преміальних сортів з октановим числом 100) та скрапленого газу збереглася на рівні середи, 12 серпня, в усіх перерахованих мережах.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 13 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Найдешевші пропозиції серед розглянутих операторів продовжує утримувати державна "Укрнафта". Бензин А-95 в мережі коштує 79,90 грн/л, дизельне пальне - 89,90 грн/л та автогаз - 42,90 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 13 серпня, четвер
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 96,90 грн
- ДП Євро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 83,50 грн
- ДП Mustang: 97,80 грн
- ДП Євро-5: 94,80 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДП NANO Extro: 98,90 грн
- ДП NANO: 95,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 91,90 грн
- ДП: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн