Цены на АЗС снова падают: сколько стоит бензин, дизель и газ 11 июня

Крупные украинские сети АЗС синхронно снизили стоимость топлива. На некоторых заправках цены упали на 1-3 гривны.
Сколько сегодня, 11 июня стоит литр топлива - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Снижение цен коснулось большинства крупных игроков рынка, тогда как стоимость премиальных марок бензина в основном осталась на прежнем уровне.
Сети OKKO и WOG синхронно снизили цены на дизельное топливо (как премиальное, так и стандартное) и автомобильный газ на 1 гривну. Стоимость всех марок бензина осталась без изменений.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине 11 июня (инфографика РБК-Украина)
На станциях SOCAR на 1 гривну подешевело дизельное топливо (NANO и NANO Extro). Цены на бензин и газ зафиксировались на уровне предыдущего дня.
Государственная "Укрнафта" снизила цену на бензин марки 95 (Energy) на 3 гривны. Премиальный дизель (Energy) подешевел на 2 гривны, а автогаз - на 1 гривну. Стоимость остальных позиций не изменилась.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"