Цены на АЗС снова падают: сколько стоит бензин, дизель и газ 11 июня

Главное: Бензин : В частных сетях - без изменений (премиум - 81,90-82,99 грн, стандарт - 78,90-78,99 грн). Государственная "Укрнафта" сбросила цену на 95 Energy сразу на 3,00 грн, сравняв его с обычным А-95 (до 74,90 грн).

: В частных сетях - без изменений (премиум - 81,90-82,99 грн, стандарт - 78,90-78,99 грн). Государственная "Укрнафта" сбросила цену на 95 Energy сразу на 3,00 грн, сравняв его с обычным А-95 (до 74,90 грн). Дизель : ОККО, WOG и SOCAR синхронно опустили цены на все виды дизеля на 1,00 грн. Стандартный ДТ можно залить по 85,90 грн. "Укрнафта" сбросила цену на премиальный ДТ сразу на 2,00 грн (до 82,90 грн).

: ОККО, WOG и SOCAR синхронно опустили цены на все виды дизеля на 1,00 грн. Стандартный ДТ можно залить по 85,90 грн. "Укрнафта" сбросила цену на премиальный ДТ сразу на 2,00 грн (до 82,90 грн). Газ: Автомобильный газ подешевел на 1,00 грн на ОККО, WOG (до 45,90 грн) и "Укрнафта" (до 43,90 грн). Сеть SOCAR удержала прежнюю стоимость топлива на уровне 46,99 грн.

Как изменились цены на АЗС за сутки

Снижение цен коснулось большинства крупных игроков рынка, тогда как стоимость премиальных марок бензина в основном осталась на прежнем уровне.

Сети OKKO и WOG синхронно снизили цены на дизельное топливо (как премиальное, так и стандартное) и автомобильный газ на 1 гривну. Стоимость всех марок бензина осталась без изменений.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине 11 июня (инфографика РБК-Украина)

На станциях SOCAR на 1 гривну подешевело дизельное топливо (NANO и NANO Extro). Цены на бензин и газ зафиксировались на уровне предыдущего дня.

Государственная "Укрнафта" снизила цену на бензин марки 95 (Energy) на 3 гривны. Премиальный дизель (Energy) подешевел на 2 гривны, а автогаз - на 1 гривну. Стоимость остальных позиций не изменилась.

Детализация цен на АЗС 11 июня, четверг

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 88,90 грн

ДТ Евро: 85,90 грн

Газ: 45,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 88,90 грн

ДТ Евро-5: 85,90 грн

Газ: 45,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,99 грн

Бензин NANO 95: 82,99 грн.

Бензин А-95: 78,99 грн

ДТ NANO Extro: 89,99 грн.

ДТ NANO: 86,99 грн.

Газ: 46,99 грн

"Укрнафта"