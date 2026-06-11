Ціни на АЗС знову падають: скільки коштує бензин, дизель та газ 11 червня

Великі українські мережі АЗС синхронно знизили вартість пального. На деяких заправках ціни впали на 1-3 гривні.
Скільки сьогодні, 11 червня коштує літр пального - в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Зниження цін торкнулося більшості великих гравців ринку, тоді як вартість преміальних марок бензину переважно залишилася на колишньому рівні.
Мережі OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизельне пальне (як преміальне, так і стандартне) та автомобільний газ на 1 гривню. Вартість усіх марок бензину залишилася без змін.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 11 червня (інфографіка РБК-Україна)
На станціях SOCAR на 1 гривню подешевшало дизельне пальне (NANO та NANO Extro). Ціни на бензин та газ зафіксувалися на рівні попереднього дня.
Державна "Укрнафта" знизила ціну на бензин марки 95 (Energy) на 3 гривні. Преміальний дизель (Energy) подешевшав на 2 гривні, а автогаз - на 1 гривню. Вартість інших позицій не змінилася.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"