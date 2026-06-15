Цены на АЗС изменились после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 15 июня

После выходных крупные украинские АЗС преимущественно не пересматривали цены на топливо. Но одна из популярных сетей подняла цены на премиальный бензин, а отдельные виды, наоборот, снизила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг данных ведущих сетей АЗС.
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Крупные сети OKKO, WOG и SOCAR вошли в новую рабочую неделю с неизменными ценниками. Стоимость бензина, дизельного топлива и автомобильного газа на этих заправках полностью соответствует показателям прошлой пятницы, 12 июня.
Зато ценовую политику пересмотрела "Укрнафта". Государственная сеть подняла стоимость бензина 95 (Energy) сразу на 3 гривны - с 74,90 грн/л до 77,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине 13 июня (инфографика РБК-Украина)
Бензин А-92 на этой АЗС наоборот, подешевел на 1 гривну и теперь стоит 68,90 грн/л (вместо 69,90 грн/л).
Дизельное топливо (стандарт) "Укрнафта" продает на 1 гривну ниже - по 81,90 грн/л.
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