Ціни на АЗС змінилися після вихідних: скільки вартує бензин, дизель та газ 15 червня

Головне Бензин : в мережі "Укрнафта" відбулися різноспрямовані коливання: фірмовий бензин 95 (Energy) здорожчав одразу на 3 гривні до 77,90 грн/л, тоді як А-92 здешевшав на 1 гривню і коштує 68,90 грн/л.

: в мережі "Укрнафта" відбулися різноспрямовані коливання: фірмовий бензин 95 (Energy) здорожчав одразу на 3 гривні до 77,90 грн/л, тоді як А-92 здешевшав на 1 гривню і коштує 68,90 грн/л. ДП : Ціни на стандартне дизельне пальне після вихідних переважно утримують позиції в діапазоні 85,90-86,99 грн/л на більшості АЗС, проте в "Укрнафті" зафіксовано зниження вартості літра на 1 гривню - до 81,90 грн/л.

: Ціни на стандартне дизельне пальне після вихідних переважно утримують позиції в діапазоні 85,90-86,99 грн/л на більшості АЗС, проте в "Укрнафті" зафіксовано зниження вартості літра на 1 гривню - до 81,90 грн/л. Газ: Автомобільний газ демонструє абсолютну стабільність на початку тижня в усіх ключових операторів ринку.

Що змінилося за вихідні?

Великі мережі OKKO, WOG та SOCAR увійшли в новий робочий тиждень із незмінними цінниками. Вартість бензину, дизельного пального та автомобільного газу на цих заправках повністю відповідає показникам минулої п'ятниці, 12 червня.

Натомість цінову політику переглянула "Укрнафта". Державна мережа підняла вартість бензину 95 (Energy) одразу на 3 гривні - з 74,90 грн/л до 77,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 13 червня (інфографіка РБК-Україна)

Бензин А-92 на цій АЗС навпаки, здешевшав на 1 гривню і тепер коштує 68,90 грн/л (замість 69,90 грн/л).

Дизельне пальне (стандарт) "Укрнафта" продає на 1 гривню нижче - по 81,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 15 червня, понеділок

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 88,90 грн

ДП Євро: 85,90 грн

Газ: 45,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 88,90 грн

ДП Євро-5: 85,90 грн

Газ: 45,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 89,90 грн

ДП NANO: 86,90 грн

Газ: 45,90 грн

"Укрнафта"