Ціни на АЗС змінилися після вихідних: скільки вартує бензин, дизель та газ 15 червня

Після вихідних великі українські АЗС переважно не переглядали ціни на пальне. Але одна з популярних мереж підняла ціни на преміальний бензин, а окремі види, навпаки, знизила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг даних провідних мереж АЗС.
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Великі мережі OKKO, WOG та SOCAR увійшли в новий робочий тиждень із незмінними цінниками. Вартість бензину, дизельного пального та автомобільного газу на цих заправках повністю відповідає показникам минулої п'ятниці, 12 червня.
Натомість цінову політику переглянула "Укрнафта". Державна мережа підняла вартість бензину 95 (Energy) одразу на 3 гривні - з 74,90 грн/л до 77,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 13 червня (інфографіка РБК-Україна)
Бензин А-92 на цій АЗС навпаки, здешевшав на 1 гривню і тепер коштує 68,90 грн/л (замість 69,90 грн/л).
Дизельне пальне (стандарт) "Укрнафта" продає на 1 гривню нижче - по 81,90 грн/л.
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