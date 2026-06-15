Цены на АЗС изменились после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 15 июня
После выходных крупные украинские АЗС преимущественно не пересматривали цены на топливо. Но одна из популярных сетей подняла цены на премиальный бензин, а отдельные виды, наоборот, снизила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг данных ведущих сетей АЗС.
Главное
- Бензин: в сети "Укрнафта" произошли разнонаправленные колебания: фирменный бензин 95 (Energy) подорожал сразу на 3 гривны до 77,90 грн/л, тогда как А-92 подешевел на 1 гривну и стоит 68,90 грн/л.
- ДТ: Цены на стандартное дизельное топливо после выходных преимущественно удерживают позиции в диапазоне 85,90-86,99 грн/л на большинстве АЗС, однако в "Укрнафте" зафиксировано снижение стоимости литра на 1 гривну - до 81,90 грн/л.
- Газ: Автомобильный газ демонстрирует абсолютную стабильность в начале недели у всех ключевых операторов рынка.
Что изменилось за выходные?
Крупные сети OKKO, WOG и SOCAR вошли в новую рабочую неделю с неизменными ценниками. Стоимость бензина, дизельного топлива и автомобильного газа на этих заправках полностью соответствует показателям прошлой пятницы, 12 июня.
Зато ценовую политику пересмотрела "Укрнафта". Государственная сеть подняла стоимость бензина 95 (Energy) сразу на 3 гривны - с 74,90 грн/л до 77,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине 13 июня (инфографика РБК-Украина)
Бензин А-92 на этой АЗС наоборот, подешевел на 1 гривну и теперь стоит 68,90 грн/л (вместо 69,90 грн/л).
Дизельное топливо (стандарт) "Укрнафта" продает на 1 гривну ниже - по 81,90 грн/л.
Детализация цен на АЗС 15 июня, понедельник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 88,90 грн
- ДТ Евро: 85,90 грн
- Газ: 45,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 88,90 грн
- ДТ Евро-5: 85,90 грн
- Газ: 45,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн.
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДТ NANO Extro: 89,90 грн.
- ДТ NANO: 86,90 грн.
- Газ: 45,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДТ (Energy): 82,90 грн
- ДТ: 81,90 грн
- Газ: 43,90 грн