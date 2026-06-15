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Цены на АЗС изменились после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 15 июня

12:11 15.06.2026 Пн
2 мин
Некоторые позиции топлива на автозаправках изменились на 1-3 гривны за литр
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС изменились после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 15 июня Фото: Цены на топливо после выходных немного изменились (Getty Images)
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После выходных крупные украинские АЗС преимущественно не пересматривали цены на топливо. Но одна из популярных сетей подняла цены на премиальный бензин, а отдельные виды, наоборот, снизила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг данных ведущих сетей АЗС.

Главное

  • Бензин: в сети "Укрнафта" произошли разнонаправленные колебания: фирменный бензин 95 (Energy) подорожал сразу на 3 гривны до 77,90 грн/л, тогда как А-92 подешевел на 1 гривну и стоит 68,90 грн/л.
  • ДТ: Цены на стандартное дизельное топливо после выходных преимущественно удерживают позиции в диапазоне 85,90-86,99 грн/л на большинстве АЗС, однако в "Укрнафте" зафиксировано снижение стоимости литра на 1 гривну - до 81,90 грн/л.
  • Газ: Автомобильный газ демонстрирует абсолютную стабильность в начале недели у всех ключевых операторов рынка.

Что изменилось за выходные?

Крупные сети OKKO, WOG и SOCAR вошли в новую рабочую неделю с неизменными ценниками. Стоимость бензина, дизельного топлива и автомобильного газа на этих заправках полностью соответствует показателям прошлой пятницы, 12 июня.

Зато ценовую политику пересмотрела "Укрнафта". Государственная сеть подняла стоимость бензина 95 (Energy) сразу на 3 гривны - с 74,90 грн/л до 77,90 грн/л.

Цены на АЗС изменились после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 15 июня

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине 13 июня (инфографика РБК-Украина)

Бензин А-92 на этой АЗС наоборот, подешевел на 1 гривну и теперь стоит 68,90 грн/л (вместо 69,90 грн/л).

Дизельное топливо (стандарт) "Укрнафта" продает на 1 гривну ниже - по 81,90 грн/л.

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Детализация цен на АЗС 15 июня, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 88,90 грн
  • ДТ Евро: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 88,90 грн
  • ДТ Евро-5: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн.
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 89,90 грн.
  • ДТ NANO: 86,90 грн.
  • Газ: 45,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДТ (Energy): 82,90 грн
  • ДТ: 81,90 грн
  • Газ: 43,90 грн
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