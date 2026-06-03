ua en ru
Ср, 03 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и газ 3 июня

09:20 03.06.2026 Ср
3 мин
Разница на заправках составляет от 2 гривен на литре газа и до 5-7 грн на литре бензина
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и газ 3 июня Фото: Стоимость топлива на АЗС остается стабильной (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские заправки определились со стоимостью топлива на первые дни лета. Ситуация на рынке заставляет водителей внимательнее выбирать сеть для заправки.

Сколько стоит заправить авто на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" в среду, 3 июня - подробно в материале РБК-Украина.

Читайте также: Кэшбэка за топливо больше нет. До какого числа надо потратить деньги?

Главное

  • Бензин: ценники на самый популярный А-95 стартуют от 74,90 грн на "Укрнафте", тогда как на OKKO и WOG - 79,90 грн, а на SOCAR - 79,99 грн.
  • Дизель: стоимость обычного ДТ на рынке колеблется в пределах 85,90-88,99 грн/л.
  • Автогаз: Дешевле всего заправиться можно на "Укрнафте" за 45,90 грн, тогда как на станциях OKKO и WOG цена составляет 47,90 грн, а на SOCAR - 47,99 грн.

Что происходит с ценами на АЗС

По состоянию на среду, 3 июня, крупнейшие сети АЗС решили сохранить ценники, которые держатся без изменений уже третьи сутки подряд. Однако разница в стоимости между различными брендами остается существенной.

В премиум-сегменте рынка наблюдается абсолютная синхронность. Сети OKKO и WOG установили идентичные цены на все позиции.

За литр премиального 100-го бензина водителям придется выложить 89,90 гривны. Фирменный А-95 (Pulls 95 и Mustang) обойдется в 82,90 гривны, тогда как обычный А-95 Евро стоит 79,90 гривны.

Ситуация с дизельным топливом здесь также одинакова: улучшенный дизель продают по 91,90 гривны, стандартный - по 88,90 гривны. Автомобильный газ на этих станциях стоит 47,90 гривны.

Сеть SOCAR традиционно держит позиции чуть выше конкурентов, округляя цены на девятки. Так, бензин NANO 100 стоит 89,99 гривны, а NANO 95 продают по 83,99 гривны. За литр стандартного А-95 просят 79,99 гривны. Премиальное дизельное топливо NANO Extro стоит 91,99 гривны, обычное ДТ NANO - 88,99 гривны, а за автогаз придется заплатить 47,99 гривны за литр.

Цены на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и газ 3 июня

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 3 июня (инфографика РБК-Украина)

Зато на станциях "Укрнафты" ценовая политика заметно лояльнее к кошелькам водителей. Здесь даже бензин А-98 Energy стоит 82,90 гривны, что равно стоимости обычного пятого на брендовых АЗС.

Бензин 95 Energy на государственной АЗС можно приобрести за 76,90 гривны, а стандартный А-95 - за 74,90 гривны. Для владельцев авто на "втором" бензине литр А-92 обойдется в 69,90 гривны. Дизель класса Energy стоит 87,90 гривны, обычное ДТ - 85,90 гривны, а автомобильный газ здесь является самым дешевым среди перечисленных сетей - 45,90 гривны.

Детализация цен на АЗС 3 июня, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 91,90 грн
  • ДТ Евро: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 91,90 грн
  • ДТ Евро-5: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн.
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 91,99 грн.
  • ДТ NANO: 88,99 грн.
  • Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 87,90 грн
  • ДТ: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн
Читайте также: Дизель на АЗС может подешеветь на 7-10 гривен
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бензин Цены на бензин Цены Цены в Украине Дизтопливо Газ ОККО Укрнафта WOG
Новости
Силы ПВО ночью сбили большинство дронов, но есть прилеты, - ВС
Силы ПВО ночью сбили большинство дронов, но есть прилеты, - ВС
Аналитика
С Бандерой, но без Януковича. Каким будет Национальный пантеон и как Украина возвращает героев
Роман Коткорреспондент РБК-Украина С Бандерой, но без Януковича. Каким будет Национальный пантеон и как Украина возвращает героев