Цены на АЗС растут: где подняли стоимость дизеля и автогаза 30 июля
В Украине четверг, 30 июля, принес очередную корректировку цен на АЗС. Хотя большинство сетей сохранили ценники на бензин без изменений, автогаз и дизельное топливо продолжают дорожать в отдельных крупных сетях.
Сколько стоит горючее на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" - рассказывает РБК-Украина в материале.
Главное:
- Бензин: Стоимость пока без изменений. В ассортименте "Укрнафты" снова появилась позиция 98-го (Energy) по цене 86,90 грн/л.
- Дизель: "Укрнафта" подняла цены на обе позиции (как стандартное ДТ, так и Energy) на +1,00 грн/л.
- Автогаз: подорожал в сети OKKO (+1,00 грн/л) и зафиксировал наиболее существенный рост за сутки в сети "Укрнафта" (+2,00 грн/л).
Что изменилось на АЗС за сутки
После нескольких дней активного пересмотра цен на топливо бензин в четверг остался без изменений во всех крупнейших сетях АЗС.
В то же время "Укрнафта" повысила цены на дизель: обычное ДТ и Energy подорожали на 1 грн/л - до 87,90 грн/л и 89,90 грн/л соответственно.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 30 июля (инфографика РБК-Украина)
Также изменились цены на автогаз. OKKO подняла стоимость на 1 грн/л - до 43,90 грн/л, а наибольший рост зафиксировала "Укрнафта", где газ подорожал сразу на 2 грн/л - с 40,90 до 42,90 грн/л.
Кроме того, в ассортименте "Укрнафты" снова появился бензин 98 Energy по цене 86,90 грн/л.
Детализация цен на АЗС 30 июля, четверг
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 93,90 грн
- ДТ Евро: 90,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 83,50 грн
- ДТ Mustang: 94,80 грн
- ДТ Евро-5: 91,80 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДТ NANO Extro: 95,90 грн
- ДТ NANO: 92,90 грн
- Газ: 42,90 грн
"Укрнефть"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 89,90 грн
- ДТ: 87,90 грн
- Газ: 42,90 грн