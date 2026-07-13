Цены на АЗС после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 июля
08:31 13.07.2026 Пн
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В одной из сетей АЗС дизель вырос в цене
Фото: сколько стоит топливо на АЗС 13 июля (коллаж РБК-Украина)
По состоянию на 13 июля 2026 года крупные сети АЗС удерживают стоимость на стабильном уровне. В то же время сеть "Укрнафта" зафиксировала небольшое удорожание дизельного топлива.
Сколько стоит бензин, дизель и газ в популярных сетях АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Стабильность рынка: 13 июля большинство крупных сетей АЗС удерживают цены на прежнем уровне.
- Изменения на "Укрнафте": Сеть "Укрнафта" зафиксировала повышение стоимости дизельного горючего Energy на 2 грн.
- Диапазон цен: Сети OKKO, WOG и SOCAR остаются дороже "Укрнафты" во всех категориях горючего.
- Самые низкие цены: Самая низкая стоимость на рынке предлагает "Укрнафта": бензин А-95 - 73,90 грн/л, дизель - 74,90 грн/л, газ - 38,40 грн/л.
- Премиальный сегмент: Бензины 100/98 в сетях OKKO, WOG и SOCAR реализуются по 88,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на 13 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 82,90 грн
- ДТ Евро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 82,90 грн
- ДТ Евро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДТ NANO Extro: 83,90 грн
- ДТ NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 76,90 грн (+2 грн)
- ДП: 74,90 грн
- Газ: 38,40 грн
Разница в ценах на горючее
На основе данных за 13 июля наблюдается существенный разрыв в стоимости горючего между сетями:
- Бензин А-95: Разница между ценой на АЗС сетей OKKO/WOG (78,90 грн.) и "Укрнафта" (73,90 грн.) составляет 5,00 грн. за литр.
- Дизельное топливо: Минимальная цена на обычное ДТ в сети "Укрнафта" (74,90 грн) на 5,00 грн ниже аналогичного предложения на OKKO/WOG (79,90 грн) и на 6,00 грн ниже SOCAR (80,90 грн).
- Автогаз: Стоимость газа на сетях OKKO, WOG и SOCAR составляет 41,90 грн., что на 3,50 грн. дороже, чем в "Укрнафте" (38,40 грн.).
- Премиальные бензины: Цена на бензины 100/98 в сетях OKKO, WOG и SOCAR (88,90 грн) на 7,00 грн выше, чем у "Укрнафты" (81,90 грн).