Цены на АЗС после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 июля

Фото: сколько стоит топливо на АЗС 13 июля (коллаж РБК-Украина)

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По состоянию на 13 июля 2026 года крупные сети АЗС удерживают стоимость на стабильном уровне. В то же время сеть "Укрнафта" зафиксировала небольшое удорожание дизельного топлива.

Сколько стоит бензин, дизель и газ в популярных сетях АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.