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Цены на АЗС после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 июля

08:31 13.07.2026 Пн
2 мин
В одной из сетей АЗС дизель вырос в цене
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 июля Фото: сколько стоит топливо на АЗС 13 июля (коллаж РБК-Украина)
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По состоянию на 13 июля 2026 года крупные сети АЗС удерживают стоимость на стабильном уровне. В то же время сеть "Укрнафта" зафиксировала небольшое удорожание дизельного топлива.

Сколько стоит бензин, дизель и газ в популярных сетях АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Стабильность рынка: 13 июля большинство крупных сетей АЗС удерживают цены на прежнем уровне.
  • Изменения на "Укрнафте": Сеть "Укрнафта" зафиксировала повышение стоимости дизельного горючего Energy на 2 грн.
  • Диапазон цен: Сети OKKO, WOG и SOCAR остаются дороже "Укрнафты" во всех категориях горючего.
  • Самые низкие цены: Самая низкая стоимость на рынке предлагает "Укрнафта": бензин А-95 - 73,90 грн/л, дизель - 74,90 грн/л, газ - 38,40 грн/л.
  • Премиальный сегмент: Бензины 100/98 в сетях OKKO, WOG и SOCAR реализуются по 88,90 грн/л.

Цены на АЗС после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 июля Фото: цены на топливо на 13 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 76,90 грн (+2 грн)
  • ДП: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн

Разница в ценах на горючее

На основе данных за 13 июля наблюдается существенный разрыв в стоимости горючего между сетями:

  • Бензин А-95: Разница между ценой на АЗС сетей OKKO/WOG (78,90 грн.) и "Укрнафта" (73,90 грн.) составляет 5,00 грн. за литр.
  • Дизельное топливо: Минимальная цена на обычное ДТ в сети "Укрнафта" (74,90 грн) на 5,00 грн ниже аналогичного предложения на OKKO/WOG (79,90 грн) и на 6,00 грн ниже SOCAR (80,90 грн).
  • Автогаз: Стоимость газа на сетях OKKO, WOG и SOCAR составляет 41,90 грн., что на 3,50 грн. дороже, чем в "Укрнафте" (38,40 грн.).
  • Премиальные бензины: Цена на бензины 100/98 в сетях OKKO, WOG и SOCAR (88,90 грн) на 7,00 грн выше, чем у "Укрнафты" (81,90 грн).
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