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Инфляция замедлилась, но цены снова пойдут вверх: что подорожает в ближайшее время

13:25 12.07.2026 Вс
2 мин
Что происходит с ценами в Украине сейчас
aimg Ирина Гамерская
Инфляция замедлилась, но цены снова пойдут вверх: что подорожает в ближайшее время Фото: что происходит с ценами в Украине (Getty Images)
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В июне 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 7,2%, а цены в месячном исчислении даже несколько снизились. Несмотря на такую динамику, Национальный банк предупреждает: в ближайшие месяцы ценовое давление снова начнет расти.

Какие продукты стали доступнее сейчас и что именно подорожает в Украине в ближайшее время - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Замедление инфляции: В июне показатель снизился до 7,2% в годовом исчислении.
  • Базовая инфляция: Ускорилась до 8,1% из-за повышения расходов на персонал и энергоресурсы.
  • Продукты: Сырые продукты питания дешевели благодаря увеличению предложения, в то время как обработанные остаются в цене.
  • Дальнейшие риски: Ожидается рост цен из-за повышения тарифов на воду, стоимости проезда и увеличения зарплат.

Инфляция в Украине в июне замедлилась до 7,2%: что происходит с ценами

Как сообщает НБУ, в июне 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 7,2% в годовом измерении, а в месячном - цены снизились на 0,1%. Показатели общей инфляции соответствуют апрельскому прогнозу НБУ, однако базовая инфляция ускорилась до 8,1% из-за роста расходов бизнеса на зарплаты, электроэнергию и топливо.

Основные ценовые изменения:

  • Сырые продукты: Цены снизились на 0,2%. Подешевели свинина, курятина, яйца, овощи из летних теплиц и фрукты.
  • Услуги: Подорожали транспортные услуги, техобслуживание авто, курсы вождения и сфера красоты - инфляция услуг ускорилась до 13,7%.
  • Обработанные продукты: Темпы роста остались на уровне 10,4%. Больше всего дорожали подсолнечное масло и замороженные полуфабрикаты.
  • Административные цены: Ускорились до 10,7% из-за повышения тарифов на водоснабжение в отдельных городах и роста цен на алкоголь и табак.
  • Топливо: Инфляция замедлилась до 33,4% из-за снижения цен на дизель и автогаз в июне.

Прогноз на будущее

Нацбанк предупреждает, что в ближайшие месяцы ценовое давление будет расти. Основными причинами станут расходы по оплате труда, пересмотр тарифов на воду и проезд в общественном транспорте.

Обновленный макроэкономический прогноз НБУ обнародует 30 июля, а подробный Инфляционный отчет будет опубликован 6 августа 2026 года.

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