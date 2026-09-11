Цены на АЗС подскочили перед выходными: сколько стоит бензин, дизель и газ 11 сентября
В пятницу, 11 сентября, крупные сети автозаправочных станций переписали ценники на топливо. Большинство популярных видов бензина и дизеля повысились в цене.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз - в материале РБК-Украина.
Как изменилась стоимость горючего на АЗС
Сеть OKKO подняла цены почти на все позиции на 1,00 грн/л. Бензин Pulls 100 теперь стоит 97,90 грн/л, Pulls 95 - 90,90 грн/л, а стандартный А-95 Евро - 87,90 грн/л. Дизельное топливо Евро прибавило сразу 2,00 грн/л и продается по 98,90 грн/л.
На SOCAR также зафиксировано подорожание линейки бензинов сразу на 2,00 грн/л по сравнению с прошлыми сутками. NANO 100 вырос в цене до 98,90 грн/л, NANO 95 - до 91,90 грн/л, А-95 - до 88,90 грн/л. Стандартное ДТ NANO добавило 1,00 грн/л (до 98,90 грн/л).
Цены в сети WOG остались на уровне предыдущего дня. В частности бензин А-95 Евро предлагают по 87,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 11 сентября (инфографика РБК-Украина)
Государственная "Укрнафта" удерживает самые низкие ценники среди крупных операторов. В то же время, премиальный бензин 95 (Energy) подешевел сразу на 3,00 грн/л - до 81,90 грн/л, сравнившись со стоимостью обычного А-95 в рамках акции.
Детализация цен на АЗС 11 сентября, пятница
OKKO
- Бензин Pulls 100: 97,90 грн
- Бензин Pulls 95: 90,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 87,90 грн
- ДТ Pulls: 99,90 грн
- ДТ Евро: 98,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 97,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн
- Бензин 95 Евро: 87,90 грн
- ДТ Mustang: 99,90 грн
- ДТ Евро-5: 97,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 98,90 грн
- Бензин NANO 95: 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- ДТ NANO Extro: 99,90 грн
- ДТ NANO: 98,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
- Бензин А-95: 81,90 грн
- Бензин А-92: 79,90 грн
- ДТ (Energy): 93,90 грн
- ДТ: 91,90 грн
- Газ: 42,90 грн