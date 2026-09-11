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Цены на АЗС подскочили перед выходными: сколько стоит бензин, дизель и газ 11 сентября

09:00 11.09.2026 Пт
2 мин
Топливо прибавило сразу до 2 гривен только за сутки
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС подскочили перед выходными: сколько стоит бензин, дизель и газ 11 сентября Фото: В Украине снова подорожало топливо (Getty Images)
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В пятницу, 11 сентября, крупные сети автозаправочных станций переписали ценники на топливо. Большинство популярных видов бензина и дизеля повысились в цене.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз - в материале РБК-Украина.

Как изменилась стоимость горючего на АЗС

Сеть OKKO подняла цены почти на все позиции на 1,00 грн/л. Бензин Pulls 100 теперь стоит 97,90 грн/л, Pulls 95 - 90,90 грн/л, а стандартный А-95 Евро - 87,90 грн/л. Дизельное топливо Евро прибавило сразу 2,00 грн/л и продается по 98,90 грн/л.

На SOCAR также зафиксировано подорожание линейки бензинов сразу на 2,00 грн/л по сравнению с прошлыми сутками. NANO 100 вырос в цене до 98,90 грн/л, NANO 95 - до 91,90 грн/л, А-95 - до 88,90 грн/л. Стандартное ДТ NANO добавило 1,00 грн/л (до 98,90 грн/л).

Цены в сети WOG остались на уровне предыдущего дня. В частности бензин А-95 Евро предлагают по 87,90 грн/л.

Цены на АЗС подскочили перед выходными: сколько стоит бензин, дизель и газ 11 сентября

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 11 сентября (инфографика РБК-Украина)

Государственная "Укрнафта" удерживает самые низкие ценники среди крупных операторов. В то же время, премиальный бензин 95 (Energy) подешевел сразу на 3,00 грн/л - до 81,90 грн/л, сравнившись со стоимостью обычного А-95 в рамках акции.

Детализация цен на АЗС 11 сентября, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 97,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 90,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 87,90 грн
  • ДТ Pulls: 99,90 грн
  • ДТ Евро: 98,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 97,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 87,90 грн
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 97,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 98,90 грн
  • Бензин NANO 95: 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 99,90 грн
  • ДТ NANO: 98,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 81,90 грн
  • Бензин А-92: 79,90 грн
  • ДТ (Energy): 93,90 грн
  • ДТ: 91,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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