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Ціни на АЗС підскочили перед вихідними: скільки коштує бензин, дизель та газ 11 вересня

09:00 11.09.2026 Пт
2 хв
Пальне додало одразу до 2 гривень лише за добу
aimg Марія Кучерявець
Ціни на АЗС підскочили перед вихідними: скільки коштує бензин, дизель та газ 11 вересня Фото: В Україні знову здорожчало пальне (Getty Images)
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У п'ятницю, 11 вересня, великі мережі автозаправних станцій переписали цінники на пальне. Більшість популярних видів бензину та дизеля підвищилися у вартості.

Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз - у матеріалі РБК-Україна.

Як змінилася вартість пального на АЗС

Мережа OKKO підняла ціни майже на всі позиції на 1,00 грн/л. Бензин Pulls 100 тепер коштує 97,90 грн/л, Pulls 95 - 90,90 грн/л, а стандартний А-95 Євро - 87,90 грн/л. Дизельне пальне Євро додало одразу 2,00 грн/л і продається по 98,90 грн/л.

На SOCAR також зафіксовано подорожчання лінійки бензинів одразу на 2,00 грн/л порівняно з минулою добою. NANO 100 зріс у ціні до 98,90 грн/л, NANO 95 - до 91,90 грн/л, А-95 - до 88,90 грн/л. Стандартне ДП NANO додало 1,00 грн/л (до 98,90 грн/л).

Ціни в мережі WOG залишилися на рівні попереднього дня. Зокрема, бензин А-95 Євро пропонують по 87,90 грн/л.

Ціни на АЗС підскочили перед вихідними: скільки коштує бензин, дизель та газ 11 вересня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 11 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Державна "Укрнафта" утримує найнижчі цінники серед великих операторів. Водночас преміальний бензин 95 (Energy) здешевшав одразу на 3,00 грн/л - до 81,90 грн/л, зрівнявшись із вартістю звичайного А-95 в межах акції.

Деталізація цін на АЗС 11 вересня, п'ятниця

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 97,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 90,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 87,90 грн
  • ДП Pulls: 99,90 грн
  • ДП Євро: 98,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 97,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 87,90 грн
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 97,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 98,90 грн
  • Бензин NANO 95: 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • ДП NANO Extro: 99,90 грн
  • ДП NANO: 98,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 81,90 грн
  • Бензин А-92: 79,90 грн
  • ДП (Energy): 93,90 грн
  • ДП: 91,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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