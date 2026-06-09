Цены на АЗС: где 9 июня дешевле всего заправить бак бензина, дизеля или газа
Цены на топливо на украинских АЗС во вторник, 9 июня остались без изменений по сравнению с предыдущим днем. В то же время разница между сетями все еще позволяет водителям существенно экономить на заправке.
РБК-Украина проанализировало актуальные цены на топливо на ведущих АЗС и подсчитало, где заправляться выгоднее.
Главное:
- Наибольший разрыв в ценах наблюдается на бензин А-95. Так, на OKKO, WOG и SOCAR литр стоит почти 79 гривен, тогда как на "Укрнафте" его можно приобрести за 74,90 грн.
- Для автомобиля с баком 50 литров разница составляет около 200 гривен за одну заправку.
Где выгоднее заправлять бензин
По состоянию на 9 июня цены на А-95 составляют:
- OKKO - 78,90 грн/л;
- WOG - 78,90 грн/л;
- SOCAR - 78,99 грн/л;
- "Укрнафта" - 74,90 грн/л.
Таким образом, полный 50-литровый бак А-95 обойдется:
- OKKO и WOG - 3945 грн;
- SOCAR - 3949,5 грн;
- "Укрнафта" - 3745 грн.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 9 июня (инфографика РБК-Украина)
Экономия в пользу "Укрнафты" может достигать более 200 гривен.
Где дешевле дизель
Цена обычного дизельного топлива на "Укрнафте" составляет 84,90 грн/л против почти 88 грн/л в крупных частных сетях.
Заправка 50 литров дизеля будет стоить:
- OKKO - 4395 грн;
- WOG - 4395 грн;
- SOCAR - 4399,5 грн;
- "Укрнафта" - 4245 грн.
Разница достигает около 150 гривен на баке.
Самым доступным остается автогаз
Автогаз также дешевле на "Укрнафте":
OKKO - 46,90 грн/л;
WOG - 46,90 грн/л;
SOCAR - 46,99 грн/л;
"Укрнафта" - 44,90 грн/л.
За полный бак в 50 литров водитель заплатит 2245 грн на "Укрнафте" против почти 2350 грн у конкурентов. Экономия составляет около 100 гривен.
Детализация цен на АЗС 9 июня, вторник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 90,90 грн
- ДТ Евро: 87,90 грн
- Газ: 46,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Мустанг: 90,90 грн
- ДТ Евро-5: 87,90 грн
- Газ: 46,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,99 грн
- Бензин NANO 95: 82,99 грн.
- Бензин А-95: 78,99 грн
- ДТ NANO Extro: 90,99 грн.
- ДТ NANO: 87,99 грн.
- Газ: 46,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДТ (Energy): 86,90 грн
- ДТ: 84,90 грн
- Газ: 44,90 грн