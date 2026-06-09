Цены на АЗС: где 9 июня дешевле всего заправить бак бензина, дизеля или газа

Цены на топливо на украинских АЗС во вторник, 9 июня остались без изменений по сравнению с предыдущим днем. В то же время разница между сетями все еще позволяет водителям существенно экономить на заправке.

РБК-Украина проанализировало актуальные цены на топливо на ведущих АЗС и подсчитало, где заправляться выгоднее.

Главное: Наибольший разрыв в ценах наблюдается на бензин А-95. Так, на OKKO, WOG и SOCAR литр стоит почти 79 гривен, тогда как на "Укрнафте" его можно приобрести за 74,90 грн.

Для автомобиля с баком 50 литров разница составляет около 200 гривен за одну заправку.

Где выгоднее заправлять бензин

По состоянию на 9 июня цены на А-95 составляют:

OKKO - 78,90 грн/л;

WOG - 78,90 грн/л;

SOCAR - 78,99 грн/л;

"Укрнафта" - 74,90 грн/л.

Таким образом, полный 50-литровый бак А-95 обойдется:

OKKO и WOG - 3945 грн;

SOCAR - 3949,5 грн;

"Укрнафта" - 3745 грн.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 9 июня (инфографика РБК-Украина)

Экономия в пользу "Укрнафты" может достигать более 200 гривен.

Где дешевле дизель

Цена обычного дизельного топлива на "Укрнафте" составляет 84,90 грн/л против почти 88 грн/л в крупных частных сетях.

Заправка 50 литров дизеля будет стоить:

OKKO - 4395 грн;

WOG - 4395 грн;

SOCAR - 4399,5 грн;

"Укрнафта" - 4245 грн.

Разница достигает около 150 гривен на баке.

Самым доступным остается автогаз

Автогаз также дешевле на "Укрнафте":

OKKO - 46,90 грн/л;

WOG - 46,90 грн/л;

SOCAR - 46,99 грн/л;

"Укрнафта" - 44,90 грн/л.

За полный бак в 50 литров водитель заплатит 2245 грн на "Укрнафте" против почти 2350 грн у конкурентов. Экономия составляет около 100 гривен.

Детализация цен на АЗС 9 июня, вторник

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 90,90 грн

ДТ Евро: 87,90 грн

Газ: 46,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Мустанг: 90,90 грн

ДТ Евро-5: 87,90 грн

Газ: 46,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,99 грн

Бензин NANO 95: 82,99 грн.

Бензин А-95: 78,99 грн

ДТ NANO Extro: 90,99 грн.

ДТ NANO: 87,99 грн.

Газ: 46,99 грн

"Укрнафта"