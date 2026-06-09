Ціни на АЗС: де 9 червня найдешевше заправити бак бензину, дизеля чи газу
Ціни на пальне на українських АЗС у вівторок, 9 червня залишилися без змін порівняно з попереднім днем. Водночас різниця між мережами все ще дозволяє водіям суттєво економити на заправці.
РБК-Україна проаналізувало актуальні ціни на пальне на провідних АЗС та підрахувало, де заправлятися найвигідніше.
Головне:
- Найбільший розрив у цінах спостерігається на бензин А-95. Так, на OKKO, WOG та SOCAR літр коштує майже 79 гривень, тоді як на "Укрнафті" його можна придбати за 74,90 грн.
- Для автомобіля з баком 50 літрів різниця становить близько 200 гривень за одну заправку.
Де вигідніше заправляти бензин
Станом на 9 червня ціни на А-95 становлять:
- OKKO - 78,90 грн/л;
- WOG - 78,90 грн/л;
- SOCAR - 78,99 грн/л;
- "Укрнафта" - 74,90 грн/л.
Таким чином, повний 50-літровий бак А-95 обійдеться:
- OKKO та WOG - 3945 грн;
- SOCAR - 3949,5 грн;
- "Укрнафта" - 3745 грн.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 9 червня (інфографіка РБК-Україна)
Економія на користь "Укрнафти" може сягати понад 200 гривень.
Де дешевший дизель
Ціна звичайного дизельного пального на "Укрнафті" становить 84,90 грн/л проти майже 88 грн/л у великих приватних мережах.
Заправка 50 літрів дизеля коштуватиме:
- OKKO - 4395 грн;
- WOG - 4395 грн;
- SOCAR - 4399,5 грн;
- "Укрнафта" - 4245 грн.
Різниця сягає близько 150 гривень на баку.
Найдоступнішим залишається автогаз
Автогаз також дешевший на "Укрнафті":
OKKO - 46,90 грн/л;
WOG - 46,90 грн/л;
SOCAR - 46,99 грн/л;
"Укрнафта" - 44,90 грн/л.
За повний бак у 50 літрів водій заплатить 2245 грн на "Укрнафті" проти майже 2350 грн у конкурентів. Економія становить близько 100 гривень.
Деталізація цін на АЗС 9 червня, вівторок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 90,90 грн
- ДП Євро: 87,90 грн
- Газ: 46,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 90,90 грн
- ДП Євро-5: 87,90 грн
- Газ: 46,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,99 грн
- Бензин NANO 95: 82,99 грн
- Бензин А-95: 78,99 грн
- ДП NANO Extro: 90,99 грн
- ДП NANO: 87,99 грн
- Газ: 46,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 86,90 грн
- ДП: 84,90 грн
- Газ: 44,90 грн