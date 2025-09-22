Цена - от 30 тысяч евро: в Германии зафиксировали "бункерный бум" после "Шахедов" в Польше
В Германии на 50% вырос спрос на отдельные виды средств защиты на случай чрезвычайных ситуаций. Это произошло после того, как российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Как пишет издание, в Германии все больше людей с беспокойством смотрят на ситуацию с безопасностью - речь о поступках российского диктатора Владимира Путина. На фоне этого в Германии вырос спрос на частные защитные бункеры.
Техдиректор компании BSSD Defence Марио Пейде, которая строит бункеры по всей Германии, заявил, что сейчас в стране можно наблюдать настоящий "бункерный бум".
"С января количество запросов к нам выросло на 50 процентов. Люди поняли, что Путин серьезно настроен. Компании звонят к нам, потому что хотят иметь бункеры для своих сотрудников на территории предприятия", - говорит Пейде.
Кроме того, по словам Пейде, сейчас 10 процентов новых зданий строятся с бункерами.
По данным издания, в Мюнхене вырос спрос на бункеры после последних событий в Польше - когда дроны РФ нарушили воздушное пространство страны. Сейчас стоимость частного бункера составляет от 30 до 50 тысяч евро.
Российские дроны в Польше
В ночь с 9 на 10 сентября Россия осуществила массированную атаку по Украине, во время которой вражеские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Они были уничтожены польскими и союзными истребителями.
В Люблинском воеводстве во время сбивания дронов повреждения получил частный дом. Польские медиа сообщали, что в него могла попасть ракета с истребителя F-16, выпущенная по цели.
Кроме этого известно, что дроны, которые не были сбиты - упали из-за окончания горючего. В частности, недалеко от границы с Украиной были обнаружены обломки 16 аппаратов.
Ранее же Туск заявлял, что всего было зафиксировано 19 беспилотников. Для их перехвата поднимали истребители, однако удалось уничтожить только четыре цели.