Цена - от 30 тысяч евро: в Германии зафиксировали "бункерный бум" после "Шахедов" в Польше

Германия, Понедельник 22 сентября 2025 16:24
Цена - от 30 тысяч евро: в Германии зафиксировали "бункерный бум" после "Шахедов" в Польше
Автор: Наталья Кава

В Германии на 50% вырос спрос на отдельные виды средств защиты на случай чрезвычайных ситуаций. Это произошло после того, как российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, в Германии все больше людей с беспокойством смотрят на ситуацию с безопасностью - речь о поступках российского диктатора Владимира Путина. На фоне этого в Германии вырос спрос на частные защитные бункеры.

Техдиректор компании BSSD Defence Марио Пейде, которая строит бункеры по всей Германии, заявил, что сейчас в стране можно наблюдать настоящий "бункерный бум".

"С января количество запросов к нам выросло на 50 процентов. Люди поняли, что Путин серьезно настроен. Компании звонят к нам, потому что хотят иметь бункеры для своих сотрудников на территории предприятия", - говорит Пейде.

Кроме того, по словам Пейде, сейчас 10 процентов новых зданий строятся с бункерами.

По данным издания, в Мюнхене вырос спрос на бункеры после последних событий в Польше - когда дроны РФ нарушили воздушное пространство страны. Сейчас стоимость частного бункера составляет от 30 до 50 тысяч евро.

Российские дроны в Польше

В ночь с 9 на 10 сентября Россия осуществила массированную атаку по Украине, во время которой вражеские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Они были уничтожены польскими и союзными истребителями.

В Люблинском воеводстве во время сбивания дронов повреждения получил частный дом. Польские медиа сообщали, что в него могла попасть ракета с истребителя F-16, выпущенная по цели.

Кроме этого известно, что дроны, которые не были сбиты - упали из-за окончания горючего. В частности, недалеко от границы с Украиной были обнаружены обломки 16 аппаратов.

Ранее же Туск заявлял, что всего было зафиксировано 19 беспилотников. Для их перехвата поднимали истребители, однако удалось уничтожить только четыре цели.

