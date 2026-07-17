Цена на нефть будет расти еженедельно из-за эскалации в Ормузском проливе

Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом из-за эскалации военного противостояния между США и Ираном. На торгах в пятницу стоимость Brent поднялась более чем на доллар - до 85,28 доллара за баррель , а американская WTI - до 79,98 доллара . По итогам недели оба этална добавили почти 12%.

Отмечается, что толчком к росту стали новые американские авиаудары по целям на юге Ирана. Как известно, в ответ Тегеран нанес ракетные и дроновые удары по американским объектам в регионе.

Кроме того, иранские власти поручили хуситам подготовиться к возможной блокировке судоходства в Красном море, если США продолжат атаковать энергетическую инфраструктуру страны.

В целом рынок опасается, что боевые действия могут нарушить экспорт нефти с Ближнего Востока. Особое внимание трейдеры уделяют ситуации вокруг Ормузского пролива и Красного моря, по которым проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей.

Аналитики отмечают, что при дальнейшей эскалации цены могут вырасти еще больше и рост будет наблюдаться еженедельно. В частности, американская WTI может протестировать уровень в середине 80 долларов за баррель, если геополитические риски не снизятся в ближайшее время.

Издание отмечает, что конфликт в Ормузском проливе также повлиял на поставки такого топлива, как дизель и бензин, что привело к рекордным показателям доходности американских нефтеперерабатывающих заводов.