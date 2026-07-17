Цена на нефть будет расти еженедельно из-за эскалации в Ормузском проливе

Мировые цены на нефть резко выросли в конце недели на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном. Инвесторы опасаются перебоев с поставкой сырья из-за ключевых морских маршрутов на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .
Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом из-за эскалации военного противостояния между США и Ираном. На торгах в пятницу стоимость Brent поднялась более чем на доллар - до 85,28 доллара за баррель , а американская WTI - до 79,98 доллара . По итогам недели оба этална добавили почти 12%.
Отмечается, что толчком к росту стали новые американские авиаудары по целям на юге Ирана. Как известно, в ответ Тегеран нанес ракетные и дроновые удары по американским объектам в регионе.
Кроме того, иранские власти поручили хуситам подготовиться к возможной блокировке судоходства в Красном море, если США продолжат атаковать энергетическую инфраструктуру страны.
В целом рынок опасается, что боевые действия могут нарушить экспорт нефти с Ближнего Востока. Особое внимание трейдеры уделяют ситуации вокруг Ормузского пролива и Красного моря, по которым проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей.
Аналитики отмечают, что при дальнейшей эскалации цены могут вырасти еще больше и рост будет наблюдаться еженедельно. В частности, американская WTI может протестировать уровень в середине 80 долларов за баррель, если геополитические риски не снизятся в ближайшее время.
Издание отмечает, что конфликт в Ормузском проливе также повлиял на поставки такого топлива, как дизель и бензин, что привело к рекордным показателям доходности американских нефтеперерабатывающих заводов.
Накануне сообщалось, что нефть продолжает дорожать на фоне обострения на Ближнем Востоке, где обстреливаются торговые суда.
Как известно, 15 июля цены на нефть снова выросли после того, как президент США Дональд Трамп повторно ввел морскую блокаду всех иранских портов, а Тегеран нанес удары по американской инфраструктуре в регионе.